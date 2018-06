Roger Federer comincia con la Hopman Cup

La nuova stagione di Roger Federer avrà inizio con la Hopman Cup, la competizione a squadre miste che il fuoriclasse elvetico ha vinto nella scorsa edizione con Belinda Bencic, in programma dal 29 dicembre al 5 gennaio.

"E' un ottimo modo per iniziare l'anno ed è chiaramente la preparazione perfetta per l'Open d'Australia – ha detto Federer al sito internet della competizione -. Ha funzionato bene per me negli ultimi anni e quindi non vedo l'ora di ritornare".

Federer, vincitore degli ultimi Australian Open, dovrebbe nuovamente far coppia con la Bencic.

SPORTAL.IT | 26-06-2018 16:00