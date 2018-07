Roger Federer ha deciso il proprio futuro

Roger Federer non riuscirà nel 2018 a vincere Wimbledon per la nona volta in carriera. Ma il tentativo è rinviato solo di un anno.

Dopo la sorprendente sconfitta nei quarti contro il sudafricano Anderson, infatti, lo svizzero ha anticipato di non avere alcuna intenzione di dire addio all’erba londinese: "Non è stato di certo uno dei giorni migliori della mia carriera. Non so quanto ci vorrà per superare questo ko, ma l’obiettivo è tornare il prossimo anno. Sono deluso adesso, ma sono altrettanto sicuro che ci riproverò. Le sconfitte fanno sempre un po' male, ma è sempre bello essere qui a Wimbledon, per me e per la mia famiglia".

Federer nega poi che una delle cause del ko possa essere la “retrocessione” dal campo centrale al numero uno: “Non credo che questo abbia influito nel match. Nel primo set mi sentivo veramente bene ma poi, man mano che la sfida andava avanti, ho capito che non riuscivo a fare cose positive per mettere in difficoltà Anderson. Complimenti a lui".

SPORTAL.IT | 11-07-2018 20:45