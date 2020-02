Roger Federer operato dà appuntamento sull'erba

Roger Federer si è operato al ginocchio e salterà pertanto la prima metà della stagione. L'ex numero 1 al mondo, come ha reso noto l'Atp, si è sottoposto in patria a un'operazione in artroscopia.

Il fuoriclasse di Basilea, che ad agosto spegnerà 39 candeline, salterà tra gli altri i tornei di Dubai, Indian Wells, Bogotà, Miami e il Roland Garros. "Il mio ginocchio destro mi dava problemi da qualche tempo. Non vedo l'ora di tornare a giocare, ci vediamo sull'erba", ha spiegato dando appuntamento a giugno.

