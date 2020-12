Roger Federer rilancia il suo marchio

Roger Federer, con Uniqlo, ha lanciato oggi, 8 dicembre, una speciale collezione. Speciale perché lo svizzero, dopo la contesa legale con il suo ex sponsor, Nike, è tornato in possesso del logo RF.

Con il brand giapponese ha così lanciato, come annunciato la scorsa settimana sui social, nuovi prodotti ovvero i cappellini con le sue iniziali. Il tennista, che dovrebbe tornare in campo a gennaio si è detto felice per i suoi supporter: “Uniqlo mi ha aiutato molto in questo processo. Finalmente tutto è andato a buon fine dopo tanti step, il che è positivo. È un momento emozionante, perché è un pezzo iconico per i miei fan e per tutti i membri della comunità del tennis che mi hanno supportato in tutti questi anni”.

OMNISPORT | 08-12-2020 15:20