Roglic: "Posso fare bene ovunque"

Primoz Roglic è tra i favoriti del Giro d'Italia e non si tira indietro.

"Abbiamo iniziato la stagione andando davvero forte, sia io che tutta la squadra – osserva lo sloveno -. Dopo la Tirreno-Adriatico abbiamo avuto un duro ritiro d'allenamento e corso il Giro di Romandia. È stata una buona preparazione ma il Giro sarà una gara completamente diversa. Non ho dovuto nascondermi in quella corsa. Ogni gara che inizio la corro per vincere. Il Giro sembra duro sulla carta. Ho fatto la ricognizione delle tappe principali di montagna. Posso fare bene su tutti i terreni. Sento più pressione rispetto al mio primo Giro di tre anni fa ma è normale. Sarà molto importante divertirsi in corsa, altrimenti una gara di tre settimane diventa troppo lunga e troppo dura per tutti".

SPORTAL.IT | 09-05-2019 16:41