Allarme caldo a Parigi tra ritiri e svenimenti, Tsitsipas unico a non lamentarsi: "Per me è un vantaggio"

Il greco approfitta del forfait di Muller e fa lo spavaldo: "Tollero queste temperature piuttosto bene, anzi mi favoriscono. I progressi di Sinner negli anni? Un esempio".

Era annunciato, previsto, temuto. E puntualmente sta mietendo vittime. Il caldo, intenso, ossessivo, insopportabile, famigerato, ha fatto capolino al Roland Garros causando diversi guai. Non si contano ritiri, malori, svenimenti provocati dalla canicola parigina in queste prime giornate dello Slam su terra. A farne le spese non sono solo i tennisti: dal raccattapalle che ha avuto un mancamento durante la partita di Rublev agli spettatori bisognosi di soccorsi, più che un torneo è diventata una gara di resistenza. Tra tante voci lamentose, ne spicca una che va controcorrente: quella di Stefanos Tsitsipas.

Parigi, Muller si ritira e Tsitsipas trova Arnaldi

Anche il greco ha dovuto fare i conti col caldo infernale della capitale francese, ma ne è uscito bene. Anzi benissimo. Chi ci ha rimesso, infatti, è stato il suo avversario, Alexandre Muller, il francese che – dopo aver perso 6-2 il primo set e sotto 3-0 nel secondo – ha alzato bandiera bianca, dando forfait. Tsitsipas ne ha approfittato per passare il turno spendendo tutto sommato poche energie: nel secondo incontro se la vedrà con un azzurro, Matteo Arnaldi, bravo a sbarazzarsi di Tallon Griekspoor in quattro set. Nel frattempo, il rigenerato Stefanos ha trattato la questione caldo con toni insolitamente spavaldi, ammettendo candidamente: “Per me è un vantaggio”.

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Tsitsipas controcorrente: “Il caldo mi favorisce”

“Non so come influisca sugli altri, ma io lo tollero piuttosto bene“, ha assicurato l’elegante campione ellenico. “Non ricordo di aver mai avuto problemi in passato giocando col caldo. L’ho sempre trovato un vantaggio per il mio gioco. La palla ha più effetto quando si gioca col caldo e penso che questo dia più potenza ai miei colpi. Non mi dà fastidio, anche quando gioco sulla terra battuta. Penso che sia una difficoltà in più e sono sempre mentalmente preparato ad affrontarla. Non so come reagiscano gli altri, ma io voglio solo trarre il massimo dalla situazione spingendo al limite. Mi piace colpire con molto topspin e il caldo mi dà un leggero vantaggio nel mio gioco, i miei punti di forza vengono amplificati in queste condizioni”.

Sinner esempio: “Fonte d’ispirazione non solo per me”

Oltre che compiacersi del caldo, nella conferenza post partita contro Muller il greco ha ammesso che le vittorie di Sinner sono fonte di ispirazione per lui: “Se qualcuno mi avesse detto nel 2022 che sarebbe diventato bravo come lo è adesso, avrei fatto fatica a immaginare che sarebbe improvvisamente emerso in questo modo, vincendo praticamente tutto”. E ancora: “Per quanto mi riguarda, sì, quello che sta facendo Jannik è fonte di ispirazione, perché dimostra indubbiamente che tutti abbiamo il potenziale per migliorare il nostro gioco e fare più di quanto crediamo possibile. È un esempio e non solo per me”.