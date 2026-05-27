Roland Garros, altro che boicottaggio: la caduta dei big e il rimpianto di Alcaraz. Polemiche per l’infortunio di Blockx

Il caldo continua a mietere vittime a Parigi che nel primo turno ha già visto la caduta di teste di serie come Bublik, Medvedev e Fritz. Blockx si fa male a causa dei teloni

Il primo turno del Roland Garros è andato in archivio e le sorprese non sono mancate, anzi. Le condizioni estreme in cui si sta giocando a Parigi stanno mettendo a durissima prova i tennisti e a farne le spese sembrano essere proprio i big visto che dal torneo già sono usciti nomi importanti come Bublik, Medvedev e Fritz. Alcaraz è costretto a guardare i suoi rivali dalla tv mentre il surreale infortunio di Blockx fa discutere.

Roland Garros, la caduta dei big

I primi turni sono sempre complicati, soprattutto nei tornei slam. Sarà anche una frase fatta ma è esattamente quello che sta succedendo a Parigi in questi giorni. Se già la vigilia del torneo francese aveva visto una serie di defezioni a cascata, il primo turno ha già visto la caduta di moltissimi big. All’appuntamento francese non sono presenti tanti dei migliori giocatori al mondo, a cominciare da Carlos Alcaraz passando per Musetti, Draper e Rune. E nel primo turno salutano la compagnia tanti giocatori di prima fascia. Il primo a lasciare la compagnia è stato lo statunitense Fritz che dopo aver rinunciato alla stagione sulla terra rossa ha dimostrato una condizione lontana da quella ottimale. Ieri proprio nella porzione di tabellone occupata anche da Sinner, c’è stata la caduta clamorosa di Daniil Medvedev e quella a sorpresa di Bublik. Cinque le teste di serie che hanno già lasciato il torneo che ha visto i ko anche di Norrie, Moutet e Griekspoor e con Auger-Aliassime che si è salvato per il rotto della cuffia.

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Roland Garros: il tabellone completo

Alcaraz e la frustrazione davanti alla tv

Guardare gli altri giocare e non poter scendere in campo. Non è sicuramente un momento facile per Carlos Alcaraz. Il tennista spagnolo, numero 2 del mondo, deve guardare il mondo del tennis andare avanti senza di lui. Una lunga attesa dovuta all’infortunio al polso che ha complicato terribilmente la sua stagione e che lo ha costretto a rinunciare a tornei in serie, con i forfait a Parigi e a Wimbledon che sono senza dubbio i più dolorosi. Lo spagnolo è tornato a parlare nel corso di un evento nella sua Murcia e non ha nascosto la sua frustrazione: “Da casa guardo i risultati e vedo i miei avversari competere nei tornei a cui vorrei partecipare ma non posso. Ma alla fine tutto accade per una ragione. Credo sia il destino e la vita mi riserverà qualcosa di speciale al mio ritorno, almeno spero”.

L’infortunio di Blockx fa discutere

A lasciare il torneo è anche il giovane ed emergente giocatore belga Alexander Blockx che si stava preparando per affrontare al secondo turno l’australiano Alex de Minaur (che avanza così al terzo senza giocare). Il belga si è fatto male nel corso di una sessione di allenamento a causa dei teloni posti all’estremità del campo, un piede poggiato male e la caviglia che si gira. Niente da fare per il belga che ha dovuto rinunciare al torneo ed è tornato subito a causa per sottoporsi ai primi accertamenti. E sul caso si è sviluppata subito una polemica con lo stesso Blockx che in un messaggio sui social ha scritto: “Purtroppo nel corso dell’allenamento ho sentito uno schiocco nella mia caviglia che mi sono distorto grazie ai “veramente necessari” teloni posti alla fine del campo”. Sulla presenza dei teloni in campo e sulla loro pericolosità, Jim Courier conduce una battaglia da anni che però al momento viene ancora ignorata. E il giallo si arricchisce di un nuovo capitolo visto che a distanza di qualche ora il belga ha modificato il suo post, forse proprio su “consiglio” degli organizzatori.