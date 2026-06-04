Roland Garros: Andreeva si vendica di Kostyuk e trova la favola Chwalinska, che spera in (una) finale alla Raducanu

Chwalinska supera anche l'ostacolo Shnaider e ora va a caccia di un finale da sogno per la sua favola contro Andreeva, che invece si è presa la sua rivincita su Kostyuk

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Sarà Mirra Andreeva e Maja Chwalinska l’inattesa finale del Roland Garros femminile. La giovane russa si è infatti presa la sua rivincita su Marta Kostyuk grazie all’ennesima prova di forza nel corso del torneo, mentre la polacca, autentica sorpresa del torneo, ha battuto Diana Shnaider e ora va a caccia del miglior finale per la sua favola.

Andreeva si vendica di Kostyuk

Continua a impressionare in questo Roland Garros Andreeva, che dopo la netta vittoria su Sorana Cirstea ha travolto anche Kostyuk, prendendosi la rivincita dopo la recente finale persa contro l’ucraina al WTA 1000 di Madrid. La russa classe 2007 è stata protagonista di un avvio dominante, strappando due volte la battuta alla sua avversaria e salvando tre palle break consecutive nel secondo gioco che le hanno permesso di salire rapidamente sul 4-0. In seguito Marta ha poi interrotto solo momentaneamente l’emorragia di game (dovendo comunque salvare cinque palle break) prima di cedere il parziale per 6-1.

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L’avvio di secondo set non si discosta più di tanto da quello del primo, con Mirra che si porta subito sul 3-0. Nel settimo game Kostyuk ha però un moto d’orgoglio che le permette di recuperare il break di svantaggio sfruttando un passaggio a vuoto di Andreeva, la quale però si rifà immediatamente strappandole la battuta e poi chiudendo l’incontro col risultato finale di 6-1 6-3 e approdando a 19 anni alla sua prima finale slam.

Continua la favola di Chwalinska che batte Shnaider

In finale Andreeva non affronterà però la sua amica e connazionale Shnaider, battuta da Chwalinska, la sorpresa assoluta di questa edizione del Roland Garros. La polacca ha infatti battuto la favorita russa giocando un tennis intelligentissimo, variando tanto l’altezza dei propri colpi e andando spesso e volentieri a segno con profondi lungolinea o smorzate (in alcuni casi seguite da millimetrici pallonetti) che hanno letteralmente fatto impazzire Shnaider, che drenata di energie mentali e fisiche è crollata con il risultato di 7-6 6-4 in due ore e dieci.

Chwalinska spera in (una) finale alla Raducanu

Grazie a questa vittoria Chwalinska è diventata la prima giocatrice di sempre a spingersi in finale al Roland Garros (dove era al debutto assoluto) partendo dalle qualificazioni. La polacca ora va a caccia del finale migliore per la sua incredibile favola, sperando di riuscire contro Andreeva a emulare quanto fatto da Raducanu nel 2021, quando allo US Open divenne la prima giocatrice di sempre a conquistare un titolo slam partendo dalle qualificazioni, il tutto in una partita tra due giocatrici alla prima esperienza all’ultimo atto di un Major come sarà quella tra Chwalinska e Andreeva.