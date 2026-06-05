Arnaldi spiega il clamoroso ritiro: c'è un precedente inquietante. Cobolli lo ringrazia e "minaccia" Zverev

Il sanremese racconta la sua disavventura: "Vomito, brividi, febbre e impossibilità di mangiare e dormire, non avrebbe avuto senso giocare". Flavio lo consola: "Sei un'ispirazione".

Dovevano affrontarsi in campo, sulla terra rossa dello Chatrier: poco dopo le 19 si ritrovano invece insieme in un’improvvisata conferenza stampa, opportunamente distanziati. Matteo Arnaldi è alle prese con un misterioso virus, meglio non avvicinarsi troppo – dunque – a Flavio Cobolli, che domenica sfiderà Sascha Zverev nella finale del Roland Garros. Il sogno del sanremese, di fatto, è svanito nel corso della notte, vissuta tra spasmi, dolori, conati, brividi e febbre. Un attacco influenzale fortissimo, micidiale, choccante. Impossibile giocare in queste condizioni. A rivelarlo è lo stesso Arnaldi.

Arnaldi, la confessione sul virus prima della semifinale

“La notte scorsa ho iniziato a stare male. Vomitavo, non sono riuscito a dormire“, la confessione del folletto ligure. “Il problema è allo stomaco. Ho iniziato ad avere i brividi e la febbre. Non riesco ancora a mangiare, a bere e a muovermi. Non aveva senso giocare. Alle 7 vomitavo ancora. Ho chiamato il medico in stanza ma non sono riuscito a mangiar nulla neanche oggi”. Misteriose le ragioni dell’improvvisa e malaugurata intossicazione: “Medicine? Macché, non ho preso niente. Sono andato a cena come tutti gli altri giorni, ieri mi sono allenato un’ora. Certo, ero un po’ stanco ma stavo bene“.

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Il precedente di Acapulco e la decisione di non giocare

Poi è successo qualcosa. “E non abbiamo capito cosa, sappiamo solo che sta continuando pure oggi. Non credo sia solo cibo, deve essere qualcosa di virale“. Spunta un precedente inquietante: “Mi era successa una cosa simile ad Acapulco l’anno scorso, non so cosa mi sia successo e non ne ho assolutamente idea”. Inevitabile la decisione di dare forfait: “Mi è durata fino alle 6, ho provato a scendere in campo ma quando ho visto Flavio gli ho comunicato la decisione. Non sarebbe stato giusto, per rispetto mio che avrei rischiato un infortunio, suo e degli spettatori perché non sarebbe stata una bella partita“.

Cobolli ringrazia Arnaldi: “Sei un’ispirazione e un esempio”

E Cobolli? Quasi imbarazzato “Flavietto”, alla prima finale Slam nel modo meno immaginabile possibile: “Volevo ringraziarti Matteo per quello che hai fatto queste due settimane, sei stato un’ispirazione, hai lottato per tante ore dimostrando il tuo vero valore”. E ancora: “Devi essere contento di quello che hai fatto, sei un esempio per come lo fai. Cerco di imitarti soprattutto fuori dal campo“. Il romano, però, non vuol sentir parlare di possibile “vantaggio” in vista della finale contro Zverev: “Non giocare a volte dà una mano, a volte no. Sarò quasi quattro giorni off, si può perdere il ritmo. Sarò sicuramente fresco, se abbia aiutato o meno lo dirò dopo la finale”.

Flavio avvisa l’amico Zverev: “Bellissimo rapporto, ma lo batto”

Quindi un avviso all’amico Sascha: “Abbiamo un bellissimo rapporto, è la persona che ho più di riferimento tra i big. Con lui riesco a parlare sinceramente, mi aiuta quando ne ho bisogno. Parliamo di cavolate, non solo di cose serie, e abbiamo un buon feeling col team: il fratello mi ha regalato la maglia di Kane. Ciò non toglie che siamo avversari. Tanto rispetto fuori, ma anche in campo, quindi ci daremo battaglia. Mi ha sempre confidato che vorrebbe vincere un torneo Slam più di qualsiasi altra cosa, ma non devo pensarci stavolta, devo passarci sopra. Se pensassi a queste cose non riuscirei a rendere al meglio. Devo staccare e provare a batterlo“.