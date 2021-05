Roland Garros, arrivano altri provvedimenti per Naomi Osaka

La decisione di non prendere parte alle conferenze stampa, obbligatorie post match, del Roland Garros di Naomi Osaka farà e fa discutere.

Nelle ultime ore è arrivato anche un duro comunicato, una sorta di ultimatum, da parte di Roland Garros, Australian Open, Wimbledon e Us Open in cui si invita la nipponica a fare un passo indietro.

Intanto da Parigi fanno anche sapere di aver multato per 15.000 dollari la giocatrice che ha rilasciato però qualche breve dichiarazione a fine match. Nel comunicato si legge come sia stato “chiesto di riconsiderare la sua posizione, e ha tentato senza successo di parlare con lei per comprendere meglio le sue richieste e verificare cosa si sarebbe potuto fare nel corso del torneo”.

OMNISPORT | 31-05-2021 13:43