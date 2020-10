Roland Garros, Berrettini delude: è fuori

Matteo Berrettini è stato eliminato al terzo turno del Roland Garros da Daniel Altmaier, numero 186 del ranking ATP.

Sconfitta a sorpresa e prestazione molto deludente per il tennista romano, che non riesce a raggiungere i già qualificati Jannik Sinner e Lorenzo Sonego agli ottavi dello Slam parigino. Altmaier si è imposto in tre set per 6-1, 7-6, 6-4 dopo due ore e diciotto minuti di partita e se la vedrà ora con il vincente del match tra Bautista e Carreno-Busta.

OMNISPORT | 03-10-2020 14:04