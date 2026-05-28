Roland Garros: Berrettini fa infuriare Rinderknech, dà una lezione al pubblico e sogna dopo i crolli di Sinner e Shelton

Berrettini torna il se stesso del 2021, travolge Rinderknech sotto lo sguardo di Verratti e Fabio Fazio mettendo a tacere il pubblico di Parigi e ora, a quattro anni dalla sua ultima apparizione al Roland Garros, sogna in grande

Dopo Flavio Cobolli l’Italia porta un altro giocatore al terzo turno del Roland Garros. Si tratta di Matteo Berrettini, protagonista di una super prova contro il francese Arthur Rinderkech, travolto con un triplo 6-4. Un risultato che, viste anche le tante eliminazioni eccellenti nel suo spicchio di quarto, permette a Berrettini sognare al French Open.

Berrettini travolge Rinderknech

Nel caso ci fossero dubbi, a Berrettini questi campi in terra rossa, i più importanti al mondo, erano mancati eccome. E a dimostrarlo ci ha pensato lo stesso Matteo su quel Philippe Chatrier dove per via dei tantissimi infortuni subiti non giocava dalla sua ultima partecipazione al Roland Garros risalente all’ormai lontano 2021. Contro Rinderknech infatti Berrettini ha tirato fuori una prestazione degna proprio di quel Matteo che nel 2021 era n°6 del mondo, arrivava con regolarità ai quarti e alle semifinali degli slam e raggiungeva la sua unica finale a Wimbledon.

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Poco ha potuto infatti il francese – che vista la sua impotenza è letteralmente impazzito dopo il secondo break subito nel secondo set scaraventando con violenza la racchetta a terra – contro questa versione di Berrettini, solidissimo alla battuta (un solo break subito) e letale nei punti decisivi dell’incontro. Un Matteo che ha sfruttato i suoi punti di forza (servizio e dritto) e soprattutto che è sembrato entrare in campo con un piano tattico ben definito, che gli ha permesso di trionfare con il risultato finale di 6-4 6-4 6-4 in poco più di due ore e un quarto e volare al terzo turno, suo miglior risultato in uno slam da Wimbledon 2023.

L’imbarazzante maleducazione del Roland Garros

La vittoria contro Rinderknech sa anche di lezione al pubblico francese, finito spesso nel mirino di giocatori e appassionati in questi giorni per la sua maleducazione, che anche stasera non è mancata. Dal momento in cui Berrettini si è portato in vantaggio infatti gli spettatori transalpini hanno evidenziato ogni errore dell’azzurro, soprattutto al servizio, festeggiando ai suoi doppi falli e alle prime mancate e cercando anche di infastidirlo durante il lancio di palla, episodi già capitati anche nel match di Novak Djokovic contro Valentin Royer.

I crolli di Sinner e Shelton spianano la strada a Berrettini

La vittoria contro Rinderknech permette a Berrettini di sognare in questo Roland Garros. L’azzurro infatti si ritrova con una ghiotta chance dopo l’uscita a sorpresa di Jannik Sinner per via del malore accusato contro Juan Manuel Cerundolo e della debacle di Ben Shelton, crollato malamente (6-4 7-6 6-4 il risultato finale) contro il n°62 ATP Raphael Collignon, alla sua prima vittoria contro un top-5.

Nel quarto di Matteo è infatti rimasta una sola testa di serie in corsa, il non proprio imbattibile – soprattutto sulla terra rossa – Frances Tiafoe. Non mancano comunque i giocatori insidiosi come Martin Landaluce e un ritrovato Matteo Arnaldi, che ha battuto al quarto set Stefanos Tsitsipas. Resta però la certezza che il Berrettini visto oggi sia senza dubbio tra i favoriti per approdare tin semifinale. Prima però Matteo dovrà vendicare Luciano Darderi e battere Francisco Comesana.