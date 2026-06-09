Roland Garros, Binaghi: “Zverev ha vinto per i crampi di Cobolli. Sinner? Detta una grande fesseria”

Il numero uno della Fitp tira le somme dopo il Roland Garros che ha visto Cobolli cedere solo in finale e si lascia andare a una previsione su Sinner

È un Angelo Binaghi raggiante e con un grande cruccio, quello che ripercorre a parole quella che è stata una vera e propria “cavalcata azzurra” al Roland Garros, che domenica ha incornato Sascha Zverev nella finale contro il nostro Flavio Cobolli. Il presidente della Fitp si è poi lasciato andare a una previsione su Sinner, zittendo in modo deciso le voci sulla presunta volontà di Jannik di non prendere parte agli Internazionali di Roma, poi vinti dal numero uno del ranking.

La sentenza di Binaghi sulla finale

Partiamo proprio dal cruccio di Binaghi sul Roland Garros. Un cruccio facilmente immaginabile visto l’epilogo non favorevole al nostro Cobolli, sconfitto in 5 set dal numero tre del ranking: “Zverev ha vinto sui due crampi venuti a Cobolli. Senza quelli saremmo ancora in campo, con Cobolli che avrebbe anche qualche chance in più. Flavio ha servito molto male nel decimo game del quarto set, ma non credo che quello abbia inciso. Anche perché ha costretto anche Zverev a prolungare il suo sforzo e renderla una gara di corsa alla fine penso ci avrebbe potuto aiutare”, ha sentenziato il numero uno della Federazione intervenendo sulle frequenze di Radio Rai Gr Parlamento nel corso della trasmissione La Politica nel pallone di Emilio Mancuso.

Vuoi essere sempre aggiornato su ultime news di sport, risultati ed eventi live? Iscriviti al nostro canale WhatsApp Entra nel canale WhatsApp

Roland Garros, bilancio positivo

“Il bilancio parigino? Che dire, – ha proseguito Binaghi – abbiamo un nuovo tennista in top ten, abbiamo un giovane come Arnaldi recupero e rilanciato e abbiamo ritrovato Berrettini. Dal Roland Garros ci portiamo a casa tanta soddisfazione ed entusiasmo, che aiutano ad affrontare le problematiche che, inevitabilmente, aumentano quando si gioca tanto perché si vince. Come istituzioni abbiamo il compito di sostenere lo sforzo messo in campo dai tennisti”.

La verità su Sinner a Roma

Inevitabile, infine, un passaggio su Sinner, tra gli Internazionali e il ritiro al secondo turno a Parigi: “Che Jannik non avrebbe voluto giocare a Roma è la più grande fesseria del mondo. Non ha messo in dubbio nemmeno un secondo la sua presenza al Foro. Ha giocato e vinto con grande sforzo ed è un atto d’amore nei confronti del nostro Paese e del movimento. A Parigi è successo quello che dico sempre. Aveva vinto e giocato troppo. Già a Roma era in quelle condizioni, ma la pioggia l’aveva salvato contro Medvedev. Questo però significa che Jannik può ancora migliorare tanto”.