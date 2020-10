Roland Garros, Carreno accusa Djokovic

Djokovic è in semifinale al Roland Garros. Pur faticando, il serbo ha regolato Carreno Busta (4-6, 6-2, 6-3, 6-4 i parziali del match). Una gara sofferta per Djokovic che ha dovuto superare anche diversi guai fisici.

Lo spagnolo non ha nascosto un certo disappunto: “Ogni volta che la partita si complica, chiede assistenza medica. Non so se ha davvero qualche problema, se è un fattore cronico alla spalla o se è mentale ma è sempre così”, le sue parole riportate da Marca.

