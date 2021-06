Roland Garros, coach Berrettini: "Non neghiamo la felicità"

Roger Federer si ritira dal Roland Garros in vista di Wimbledon e regala a Berrettini i quarti di finale senza giocare. Resta il rammarico di non potersi mettere alla prova, come ha puntualizzato coach Santopadre, il tecnico del numero 1 italiano: “Matteo ha fatto tanta esperienza in questi anni, avrebbe fatto una partita sicuramente più equilibrata. Ci auguriamo di ritrovare Federer molto presto, naturalmente sempre avanti nei tornei decisivi”.

Nessuno ha mai pensato che Federer facesse pretattica: “Sappiamo che Federer è una persona seria e un grande sportivo. Certo, non possiamo negare che essere già al prossimo turno ci fa felici perché vogliamo che Matteo vada più avanti possibile”.

OMNISPORT | 06-06-2021 19:13