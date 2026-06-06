Roland Garros, le teorie del complotto sul ritiro di Arnaldi: “Binaghi ha scelto Cobolli”. Sinner e il tennis italiano danno fastidio

Dopo le accuse sul caso doping di Sinner, i social e i tifosi stranieri tornano all’attacco del tennis italiano ma stavolta mettono nel mirino il presidente della FITP. L’accusa è di aver preferito Cobolli nella finale con Zverev

Il tennis italiano e i suoi successi sembrano creare più di un fastidio in giro per il mondo. Senza Sinner, non ci si aspettava che il tricolore potesse essere così tanto protagonista al Roland Garros. Invece la profondità del movimento azzurro ha dimostrato ancora una volta che le cose sono diverse. L’Italia ha mandato tre atleti nei quarti di finale (Cobolli, Berrettini e Arnaldi) con Flavio che domani si giocherà la finale dello slam francese contro Alexander Zverev.

Il ritiro di Arnaldi e le teorie del complotto

Mancavano pochi minuti a una semifinale che in Italia (e non solo) attendevano in tanti. Prima dell’inizio del Roland Garros era quasi impossibile pronosticare un confronto tra Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi così avanti nel torneo. Il derby che avrebbe deciso il secondo finalista dello slam francese (Zverev agave già battuto Mensik qualche ora prima) però non si è disputato. Un virus ha colpito infatti il tennista ligure nella notte precedente l’incontro, Matteo le ha provate tutte per riuscire a essere in campo ma alla fine è stato costretto a dare forfait.

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Un momento di grande sfortuna per Arnaldi che avrebbe fatto di tutto per giocare la partita più importante della sua carriera dopo un anno molto difficile e che lo ha visto andare anche fuori dalla Top 100. Ma per qualche motivo sui social spuntano delle strane teorie del complotto. Secondo molti tifosi stranieri dietro il ritiro del tennista ligure non ci sarebbe il virus ma la mano occulta del presidente della FITP, Angelo Binaghi che avrebbe organizzato il forfait per mandare in finale Flavio Cobolli.

Sinner e il tennis italiano danno fastidio

La teoria del tutto strampalata sul ritiro di Arnaldi è testimone di qualcosa di più profondo. La sensazione da un po’ di tempo a questa parte è che il tennis italiano e i suoi successi comincino a dare fastidio in giro per il mondo. Se è vero che la gran parte degli appassionati di tennis, non tirerebbe mai fuori una teoria così strampalata, è altrettanto vero che c’è una porzione di tifosi a cui non sembrano andare giù i successi italiani nel corso degli ultimi anni. Una sensazione che era emersa con forza anche durante il caso doping che ha visto coinvolto Jannik Sinner. Il tennista altoatesino è finito a lungo al centro di accuse sui social secondo le quali il trattamento che aveva ricevuto faceva parte di uno schema più grande volto a favorire lui e che dimostrava il potere dei dirigenti italiani nel mondo del tennis.

L’Italia al centro del tennis internazionale

La verità è che l’Italia ha acquisito negli ultimi anni un ruolo sempre più centrale nel mondo del tennis internazionale. A capo dell’ATP c’è Andrea Gaudenzi e il lavoro fatto da Angelo Binaghi e dai suoi collaboratori ha fatto sì che il nostro paese avesse una posizione di grande importanza. In Italia si giocano gli Internazionali di Roma come da tradizione ma ormai anche le ATP Finals sembrano diventate un torneo tricolore nonostante le regole fino a qualche tempo fa prevedessero una turnazione molto più frequente della sede ospitante. Dallo scorso anno sono arrivate nel nostro paese anche le Finals di Coppa Davis ma la spinta di Binaghi non si è esaurita con il presidente che ha annunciato un nuovo torneo che si dovrebbe giocare a Milano sull’erba e la volontà di ospitare anche la Billie Jean King Cup. Il tutto senza dimenticare il ruolo che ha Sinner in questo momento, dall’alto della sua posizione numero 1 al mondo e dopo aver appena completato il successo di tutti i Masters 1000 dell’ATP. Ma evidentemente a qualcuno questo successo non piace, al punto di doversi inventare anche delle strane teorie del complotto.