Roland Garros, Cobolli si prende l'Italia sulle spalle: "In tanti cominciano a crederci, ma vincerà chi sognerà di più"

Flavio Cobolli sa di avere tra le mani un'occasione enorme: dalla sua parte di tabellone a Parigi solo Auger-Aliassime ha una classifica migliore

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

Volere è potere. Lo dice (e lo pensa) Flavio Cobolli, che dopo tre turni di Roland Garros si presenta agli ottavi con un primato che soltanto Collignon (battendo 3-0 Arnaldi) e Faria (facendo lo stesso con Tiafoe) potrebbero dire di vantare: Cobolli è sin qui l’unico ad aver vinto tre partite senza lasciare neppure un set per strada, il che offre chiaramente un assist a chi ritiene che questa sia l’occasione di una vita intera, visto che dalla parte di tabellone del romano sono cadute teste di serie come le foglie d’autunno.

Pensare a una partita alla volta è la vera missione

La vittoria su Learner Tien ha consegnato a Cobolli un’investitura mica da ridere. Perché in tanti ritengono che sia lui il principale candidato ad avanzare fino alla finale nella parte alta del tabellone, sebbene a livello di seeding Auger-Aliassime sia quello con la classifica migliore. “Voglio pensare partita per partita”, spiega il giocatore italiano, che certo mai si sarebbe aspettato una strada tanto spianata.

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“Quello che si avverte negli spogliatoi, parlando anche con tanti avversari, è che quest’anno l’occasione è ghiotta per molti. Ci sono molte possibilità di avere un nuovo campione slam, ma non voglio pensarci, almeno non adesso. L’unica cosa che mi interessa davvero è pensare alla prossima partita: Svajda è un tennista complicato da affrontare, a l’ha dimostrato vincendo partite contro avversari veramente forti (Popyrin, Walton e Francisco Cerundolo).

L’ho affrontato due anni fa a Delray Beach, ci siamo allenati insieme un paio di volte, ma dovrò studiarmelo bene perché sulla terra per me è un rivale di cui ho scarsa conoscenza. Mi dicono che prediliga le superfici veloci, ma se è arrivato sino agli ottavi significa che sta attraversando un gran bel momento”.

L’occasione della vita: per Cobolli, ma anche per tanti altri…

Il precedente del 2024 sorrise a Cobolli, che vinse in tre set ma non senza fare fatica. Chiaro però che i favori del pronostico oggi pendano tutti dalla sua parte, come è in troppo chiaro per il pubblico italiano, già orfano di Musetti e rimasto a sorpresa senza Darderi e soprattutto Sinner già alla fine della prima settimana, il romano rappresenta la freccia più pungente per provare a conquistare il trono di Francia.

Ma Cobolli sa benissimo che la strana situazione che s’è venuta a creare ha prodotto aspettative in tanti suoi rivali. “Si sente un’aria diversa, perché senza Alcaraz e Sinner e con Djokovic out è evidente che i più temibili, o per meglio dire quelli che hanno monopolizzato gli slam negli ultimi anni, non sono più in ballo.

C’è uno spiraglio per tutti e tutti vogliono coglierlo. Chi sarà più bravo a sfruttare questa occasione sarà premiato ed entrerà nella storia”. Quella storia che potrebbe attendere anche Flavio, al quale sognare non dispiace: “Sulla terra so di avere una marcia in più, per cui è giusto sognare. E vincerà chi sognerà di più”.

Dopo le delusioni di Roma e Amburgo, Flavio è rinato a Parigi

Cobolli non aveva mai raggiunto gli ottavi a Parigi, e in generale mai c’era riuscito in una prova dello slam. Battendo Svajda raggiungerebbe il best ranking alla 11, qualora dovesse avanzare alla semifinale la top ten sarebbe cosa fatta (Bublik è già eliminato).

Nella stagione sul rosso vanta un ruolino di 12 vittorie e 5 sconfitte, con la finale raggiunta a Monaco di Baviera (e persa contro Shelton) come miglior risultai, seguito dai quarti di finali conquistati a Madrid (ko. con Zverev). Le sconfitte al secondo turno a Roma contro Tirante e al debutto ad Amburgo contro Buse avevano acceso più di un campanello d’allarme, ma a Parigi il romano ha ritrovato i colpi migliori, oltre a una condizione che sembra sorreggerlo meglio di qualunque altro rivale. Perché aver superato tre turni senza cedere neppure un set (e solo uno, contro Pellegrino, vedendosi costretto a spuntarla al tiebreak) è un segnale che da queste parti in molti hanno colto come veramente rilevante.

Dopo Svajda, Cobolli potrebbe incrociare Auger-Aliassime nei quarti e poi eventualmente un semifinalista che non è testa di serie (a meno che non sia Tiafoe, numero 19, impegnato contro Faria in serata). Insomma, il piatto è invitante, ma come dice bene Flavio, “bisogna pensare a una partita alla volta”.