Roland Garros, Arnaldi batte Tsitsipas, Darderi si opera. Djokovic rischia la fine di Sinner per favorire un francese

Arnaldi supera il greco in quattro set e accede al terzo turno. È polemica sull'orario del match che vedrà Nole sfidare Fonseca

Giornalista pubblicista, redattore, divulgatore. E' una delle anime video del sito: racconta in immagini un evento e lo fa come pochi altri

Nonostante la precoce, inattesa e – per come è avvenuta – dolorosa eliminazione di Jannik Sinner, il Roland Garros resta al centro della cronaca sportiva. In prima battuta, ovviamente, per i risultati raggiunti dagli azzurri che, dopo Berrettini, in serata possono festeggiare il passaggio del turno anche di Matteo Arnaldi. Eliminato, Darderi ha, invece, rivelato di dover andare sotto i ferri. E non mancano le polemiche per una decisione alquanto discutibile che costringerà Novak Djokovic ad affrontare João Fonseca sotto il sole parigino.

Arnaldi supera Tsitsipas e va al terzo turno

Ma andiamo con ordine e partiamo dalla bella notizia di serata, con la terra parigina che ha regalato a Matteo Arnaldi il passaggio al terzo turno. Dopo aver sconfitto l’olandese Tallon Griekspoor all’esordio, il sanremese è riuscito a imporsi anche nel match contro Stefanos Tsitsipas. L’azzurro ha avuto la meglio in quattro set (7-6, 5-7, 6-3, 6-2), costringendo il greco a precipitare ulteriormente nel ranking, che ora lo vede a un passo dal lasciare la Top 100. Al prossimo turno, Matteo è atteso dal belga Raphaël Collignon, che ha già fatto fuori Ben Shelton in tre set.

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Darderi costretto a operarsi alle tonsille

La brutta notizia di questo giovedì 28 maggio arriva invece da Luciano Darderi che, dopo aver ceduto il passo nell’incrocio con l’argentino Francisco Comesana, in conferenza stampa ha ammesso di doversi operare. Commentato il match perso ammettendo anche di aver visto crollare i suoi stimoli dopo l’eliminazione di Sinner, l’italo-argentino ha, infatti, rivelato: “Mi devo operare alle tonsille. È arrivato il momento per farlo. Sono arrivato qui a Parigi e avevo la febbre, ho anche rischiato di non giocare con Ofner. È un intervento di routine, ma dovrò fermarmi per un paio di settimane. Sicuramente tonerò in tempo per l’erba: al Queen’s Club o a Maiorca”, ha concluso Darderi.

È polemica su Djokovic-Fonseca

E restando in tema Sinner, nelle ultime ore sta montando la polemica attorno alla decisione degli organizzatori di far giocare Djokovic pressoché nelle stesse condizioni che hanno contribuito a mettere ko il numero uno del ranking. Il match di cartello che vedrà Nole sfidare la stella brasiliana João Fonseca è, infatti, programmato per il primo pomeriggio di domani, venerdì 29 maggio.

Una scelta che fa storcere il naso che alimenta i sospetti sui favori nei confronti dei tennisti francesi. Non che a Roma o in altri tornei non accada, ma il match serale sul Philippe-Chatrier sarà un certamente meno affascinante scontro tra Zverev e il francese Quentin Halys. E la decisione è resa ancora più sospetta dal fatto che il tedesco numero 3 al mondo ha già disputato in serale il match del secondo turno contro Machac. Se due indizi fanno una prova…