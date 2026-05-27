Roland Garros, Djokovic batte a fatica Royer: ma che fastidio il pubblico francese, Nole irritato. Incubo Kokkinakis

Nuova vittoria sofferta per Djokovic al Roland Garros, dove - oltre a Royer - ha dovuto affrontare anche la maleducazione del pubblico francese per approdare al terzo turno contro uno tra Fonseca e Prizmic

Novak Djokovic supera non senza fatica anche il secondo esame di francese di questo Roland Garros battendo in quattro set Valentin Royer e approdando al terzo turno dove attende un giovane in rampa di lancio tra Joao Fonseca e Dino Prizmic. Per Nole una vittoria condita dalle polemica col pubblico francese, ancora una volta protagonista in negativo. Continua intanto l’incubo infinito di Thanasi Kokkinakis, costretto all’ennesimo ritiro.

Djokovic vince e convince contro Royer

Continuano le fatiche contro i francesi per Djokovic, che dopo il match d’esordio contro Giovanni Mpetshi Perricard, ha dovuto lottare per superare Royer, bravo a sfruttare un leggero calo, probabilmente fisico, di Nole nel terzo set. I primi due set sembravano infatti preannunciare una vittoria facile del serbo, che si era portato avanti 6-3 6-2, ma nel terzo parziale l’ex n°1 al mondo ha accusato un calo fisico e di concentrazione, che lo ha portato a perdere due volte il break di vantaggio e poi a cedere il parziale al tie-break dopo non aver sfruttato un match point. Djokovic si è poi risollevato nel quarto set – dove ha comunque faticato parecchio per chiudere l’incontro – battendo così Royer 6-3 6-2 6-7 6-3 e approdando così al terzo turno del Roland Garros dove affronterà il vincitore della sfida tra Joao Fonseca e Dino Prizmic, che lo aveva battuto agli Internazionali d’Italia.

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Djokovic irritato dal pubblico francese

Il match tra Djokovic e Royer ha avuto anche un terzo e inatteso (fino a un certo punto) protagonista quest’oggi, ovvero il pubblico francese, che come altre volte in passato si è reso colpevole di atteggiamenti poco sportivi, soprattutto nei confronti di Nole, disturbato più volte al momento del lancio della pallina prima di servire, tanto che – in un momento di difficoltà nel terzo set quando si trovava sotto 4-5 e 0-30 – il serbo, estremamente irritato, ha fermato il gioco per lamentarsi platealmente con il giudice di sedia, che ha richiamato per l’ennesima volta gli spettatori invitandoli a rispettare entrambi i giocatori.

Incubo infinito per Kokkinakis

Dopo quello di Alexander Blockx, annunciato però nella giornata di ieri martedì 26 maggio, oggi il tabellone maschile è stato colpito da un ulteriore ritiro nel corso della giornata, che ha riguardato lo sfortunato Kokkinakis, che ormai da oltre un anno è praticamente sempre costretto ai box. Dopo la maratona al quinto set contro Terence Atmane l’australiano oggi è stato costretto a dare forfait in occasione del match contro Pablo Carreno Busta dopo che i due si erano divisi i primi due parziali del match.