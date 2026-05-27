Roland Garros, Djokovic batte a fatica Royer: ma che fastidio il pubblico francese, Nole irritato. Incubo Kokkinakis

Novak Djokovic supera non senza fatica anche il secondo esame di francese di questo Roland Garros battendo in quattro set Valentin Royer e approdando al terzo turno dove attende un giovane in rampa di lancio tra Joao Fonseca e Dino Prizmic. Per Nole una vittoria condita dalle polemica col pubblico francese, ancora una volta protagonista in negativo. Continua intanto l’incubo infinito di Thanasi Kokkinakis, costretto all’ennesimo ritiro.
- Djokovic vince e convince contro Royer
- Djokovic irritato dal pubblico francese
- Incubo infinito per Kokkinakis
Djokovic vince e convince contro Royer
Continuano le fatiche contro i francesi per Djokovic, che dopo il match d’esordio contro Giovanni Mpetshi Perricard, ha dovuto lottare per superare Royer, bravo a sfruttare un leggero calo, probabilmente fisico, di Nole nel terzo set. I primi due set sembravano infatti preannunciare una vittoria facile del serbo, che si era portato avanti 6-3 6-2, ma nel terzo parziale l’ex n°1 al mondo ha accusato un calo fisico e di concentrazione, che lo ha portato a perdere due volte il break di vantaggio e poi a cedere il parziale al tie-break dopo non aver sfruttato un match point. Djokovic si è poi risollevato nel quarto set – dove ha comunque faticato parecchio per chiudere l’incontro – battendo così Royer 6-3 6-2 6-7 6-3 e approdando così al terzo turno del Roland Garros dove affronterà il vincitore della sfida tra Joao Fonseca e Dino Prizmic, che lo aveva battuto agli Internazionali d’Italia.
Djokovic irritato dal pubblico francese
Il match tra Djokovic e Royer ha avuto anche un terzo e inatteso (fino a un certo punto) protagonista quest’oggi, ovvero il pubblico francese, che come altre volte in passato si è reso colpevole di atteggiamenti poco sportivi, soprattutto nei confronti di Nole, disturbato più volte al momento del lancio della pallina prima di servire, tanto che – in un momento di difficoltà nel terzo set quando si trovava sotto 4-5 e 0-30 – il serbo, estremamente irritato, ha fermato il gioco per lamentarsi platealmente con il giudice di sedia, che ha richiamato per l’ennesima volta gli spettatori invitandoli a rispettare entrambi i giocatori.
Incubo infinito per Kokkinakis
Dopo quello di Alexander Blockx, annunciato però nella giornata di ieri martedì 26 maggio, oggi il tabellone maschile è stato colpito da un ulteriore ritiro nel corso della giornata, che ha riguardato lo sfortunato Kokkinakis, che ormai da oltre un anno è praticamente sempre costretto ai box. Dopo la maratona al quinto set contro Terence Atmane l’australiano oggi è stato costretto a dare forfait in occasione del match contro Pablo Carreno Busta dopo che i due si erano divisi i primi due parziali del match.