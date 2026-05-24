Roland Garros, Djokovic soffre ma ribalta Perricard, poi lo show in campo: Zverev sul velluto. Cinà da sogno

Djokovic vince ma non convince al Roland Garros, mentre Zverev domina senza problemi Bonzi. Bene anche Fonseca, mentre Cinà stabilisce un nuovo primato

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Vittorie all’esordio per i due principali rivali di Jannik Sinner, con Alexander Zverev che si è sbarazzato senza problemi di Benjamin Bonzi e Novak Djokovic che invece ha dovuto faticare e non poco contro Giovanni Mpetshi Perricard. Debutto slam da sogno al Roland Garros per Federico Cinà, che diventa il primo classe 2007 a vincere in un Major.

Cinà da sogno, batte Opelka al debutto assoluto negli slam. Bellucci subito fuori

Il torneo maschile si apre subito con una bella notizia per il tennis italiano, che festeggia la prima vittoria slam del giovane Cinà al debutto in un tabellone principale di un Major. Il classe 2007 ha infatti avuto la meglio sul bombardiere statunitense Opelka al termine di un match in cui, dopo aver perso il primo set per 6-3 non ha più perso nessun turno di battuta grazie alle ben dieci palle break slavata – di cui tre consecutive quando era stato chiamato a servire per l’incontro -, dimostrando grande mentalità anche quando, dopo aver perso il quarto parziale al tie-break non si è demoralizzato, indirizzando immediatamente il quinto set e trionfando col risultato di 3-6 6-4 6-2 6-7 6-4.

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Grazie a questa vittoria al debutto al Roland Garros Federico è diventato così il primo giocatore classe 2007 a vincere un match a livello slam nel circuito maschile e il quarto italiano più giovane a riuscirci dopo Nargiso, Sinner e Pistolesi. Saluta subito il French Open invece Bellucci, che paga i troppi passaggi a vuoto avuti contro il francese Halys, bravo a sfruttare gli errori dell’azzurro per trionfare col risultato di 6-3 7-6 6-3.

Fritz sempre più in crisi, Fonseca parte bene

Nella prima giornata del Roland Garros si è registrata anche la prima sconfitta eccellente, con il n°8 ATP Fritz che ha perso il derby statunitense contro Basavareddy con il risultato di 7-6 7-6 6-7 6-1. Una sconfitta che conferma la crisi di Taylor, che – anche a causa di un infortunio – non ha vinto nessuno dei due match da lui disputati sulla terra rossa. Non delude le aspettative invece Joao Fonseca, che si è sbarazzato senza troppe difficoltà del qualificato francese Pavlovic, piegato in tre set col risultato di 7-6 6-4 6-2. Il classe 2006 brasiliano vola dunque al secondo turno, dove affronterà un altro giovane di belle speranze, Dino Prizmic, vittorioso per 6-1 6-1 6-3 su Michael Zheng.

Zverev senza problemi. Djokovic fatica due set, poi batte Mpetshi Perricard

Esordio sul velluto invece per Zverev, che contro Bonzi ha fatto valere la propria superiorità trionfando al termine di tre set durante i quali non ha praticamente commesso alcuna sbavatura vincendo per 6-3 6-4 6-2, approdando così al secondo turno dove affronterà Thomas Machac, che all’esordio si è sbarazzato di Zizou Bergs per 6-4 6-4 6-3.

Vittoria ben più sudata invece per Djokovic, che ha faticato non poco contro Mpetshi Perricard. Nei primi due set il serbo accusa l’astinenza da tennis degli ultimi mesi e la sola partita disputata agli Internazionali d’Italia per prendere confidenza con la terra rossa. Nole infatti parte male perdendo il primo set 7-5 e poi fatica a superare la resistenza del transalpino, riuscendo a strappargli la battuta solamente al decimo tentativo, sfruttando un errore dell’avversario che gli permette di conquistare il parziale per 7-5. Riportatosi in parità Novak poi vince agilmente il terzo set per 6-1, ma arrivato le difficoltà riemergono per Djokovic, che si fa rimontare il break trovato in avvio.

Nole però non si abbatte e riesce a strappare nuovamente la battuta a Mpetshi Perricard, chiudendo poi l’incontro col risultato di 5-7 7-5 6-1 6-4 grazie a un dritto fulminante, in seguito al quale si è messo a ballare in campo a ritmo di musica, accompagnato dal pubblico del Philippe Chatrier. Al prossimo turno del Roland Garros per Novak ci sarà un altro francese, Valentin Royer, che in precedenza aveva sconfitto il qualificato Hugo Dellien per 6-4 6-2 6-2.