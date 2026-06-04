Roland Garros, Errani e Vavassori concedono il bis: battono in rimonta King/Dabrowski e si confermano campioni

L'Italia ha già issato la propria bandiera sulla terra francese: Sarita e Wave hanno bissato il trionfo del 2025 nel torneo di doppio misto, superando in rimonta King e Dabrowski.

I campioni sono sempre loro: Sara Errani e Andrea Vavassori concedono il bis e conquistano per il secondo anno di fila il torneo di doppio misto al Roland Garros, confermandosi come la coppia numero uno dell’universo del mixed. Una vittoria non scontata e neppure semplice, perché la coppia composta dallo statunitense Evan King e la canadese Gabriela Dabrowski ha venduto cara la pelle, costringendo la coppia azzurra a rimontare dopo aver ceduto 6-4 nel primo set. Al match tiebreak però non c’è stata storia: quarto slam in carriera per Sarita e Wave, e subito una bella spruzzata d’Italia nel cielo sotto Parigi.

Un bis regale: la coppia azzurra è veramente la più forte

Confinati a giocare a mezzogiorno (se proprio si voleva valorizzare il doppio misto, beh, in Francia avrebbero anche potuto studiare un programma migliore…), Errani e Vavassori hanno saputo domare un contesto nel quale avevano tutto (o quasi) da perdere. Perché il vento è stato un fattore per tutta la durata di un incontro non semplice, nel quale alla fine la differenza l’hanno fatta l’esperienza della coppia azzurra e la capacità di volgere a proprio favore alcuni momenti chiave del match.

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Soprattutto, gli italiani sono stati spietati nel match tiebreak, dove hanno subito messo alla berlina i rivali scappando sul 3-0 e poi, una volta rimesso tutto in ballo sul 5-4, mettendo letteralmente le marce alte e chiudendo con un parziale di 5-0 che non ha lasciato scampo alla coppia nordamericana. “Giocare con te Andrea è semplicemente pazzesco, sei il mio migliore amico nel circuito e sei davvero troppo bravo”, ha confessato emozionata Errani durante la cerimonia di premiazione. “Un grazie lo dico anche al nostro staff e alle nostre famiglie che ci sostengono con grande forza in tutti i nostri viaggi, e senza le quali nulla di tutto ciò sarebbe possibile”.

Vavassori ha ringraziato a sua volta Sarita, definendola “la persona che voglio sentire per prima dopo ogni partita, specie quando perdo. Al Roland Garros diciamo grazie per dare importanza a questa specialità, e ai nostri avversari per come si sono battuti e per come aiutano a farci crescere ancora di più”.

Match tiebreak senza storia: ora Wave con Bolelli vuole il bis

La finale ha visto la coppia azzurra prevalere per 4-6 6-3 10-4 dopo un’ora e 20’ di partita. Complicato è stato soprattutto il primo set, nel quale King e Dabrowski hanno subito aperto il gas, salendo sul 4-0. La parziale rimonta italiana s’è fermata a un solo break recuperato, ma nel secondo set le cose sono cambiate rapidamente, con Vavassori che ha spinto al servizio ed Errani che in risposta ha propiziato i punti per togliere il servizio alla rivale. Sul 4-1 è arrivato anche un game perfetto per allungare sul servizio della canadese (vinto a zero) e nemmeno un piccolo passaggio a vuoto nel gioco successivo ha rimesso realmente le cose in ballo.

Al match tiebreak, la coppia azzurra ha dettato legge: subito avanti 3-0, ha girato sul 4-2 in coda a uno scambio insistito che ha visto gli italiani spuntarla sotto rete (Vavassori chirurgico nelle chiusure), poi dopo essere saliti 5-2 e aver concesso due punti ai rivali hanno semplicemente chiuso i conti, sfruttando anche un doppio fallo sanguinoso di Dabrowski sul 7-4 e andando a prendersi una vittoria meritata e di grande valore.

“Un viaggio straordinario, un percorso che grazie a te, Sara, è veramente meraviglioso”: sono le parole finali di Vavassori, che domani in coppia con Simone Bolelli sfiderà Zeballos e Granollers (battuti in finale a Roma due settimane fa) per provare a raggiungere anche la finale nel torneo di doppio maschile. Ad ogni modo, con un italiano sicuramente finalista nel singolare maschile, il bicchiere tricolore è già decisamente mezzo pieno, pensando che a Parigi mancava Musetti e Sinner ha dovuto interrompere la propria corsa dopo tre turni appena.