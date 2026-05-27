Roland Garros, Errani domina anche senza Paolini: esordio ok con Lilli Tagger, la Sinner austriaca allenata da Schiavone

Anche senza Paolini Errani inizia nel migliore dei modi il suo Roland Garros in coppia con la giovane di belle speranze Lilli Tagger. Niente da fare invece per Federico Cinà, battuto nettamente da Jesper De Jong

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Parte nel migliore dei modi l’avventura di Sara Errani nel tabellone di doppio femminile del Roland Garros, che ha trionfato nettamente con il risultato di 6-3 6-2 contro Sofia Kenin e Ashlyn Krueger in coppia con la giovane Lilli Tagger, giovane promessa del tennis austriaco allenata da Francesca Schiavone e che ha sostituito Jasmine Paolini dopo il forfait dell’ultimo minuto di quest’ultima. Si conclude invece al secondo turno il torneo di singolare di Federico Cinà, travolto 6-3 6-1 6-3 da un ottimo Jesper De Jorg.

Chi è Lilli Tagger, la sostituta di Paolini

Dopo la notizia del forfait di Paolini dal tabellone di doppio del Roland Garros, Errani si è trovata costretta a cercare una nuova compagna per provare a difendere il titolo vinto l’anno passato. La scelta è ricaduta sulla baby prodigio Lilli Tagger – di ben 21 anni più giovane di Sara -, tennista austriaca allenata dalla campionessa slam azzurra Francesca Schiavone e Lorenzo Frigerio.

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Classe 2008 Tagger si è già distinta nel circuito maggiore scalando la classifica singolare WTA fino al 90° posto grazie ad alcuni ottimi risultati, tra i quali spiccano la finale al WTA 250 di Jiujiang del 2025 e quella al WTA 125 di Mumbai del 2026. Alta ben 185cm, Lilli è una giocatrice destrorsa con il rovescio a una mano, una rarità nel tennis femminile odierno. Tagger condivide anche alcuni aspetti con Jannik Sinner, che conosce personalmente avendo lo stesso team di manager. Oltre a essere vicini a livello di origine geografica, i due infatti condividono la passione per lo sci, che hanno anche praticato insieme come raccontato da Tagger a Eurosport:

“Abbiamo lo stesso team di manager e ci siamo conosciuti per quello. Ho avuto la fortuna quindi di averlo vicino a e e di poter chiedere alcuni consigli a lui e al suo team. Condividiamo anche la passione per lo sci, ma è più forte lui. Siamo delle montagne, quindi è la prima cosa che fai da piccoli. Una volta siamo andati a sciare insieme”.

Esordio sul velluto per Errani e Tagger

Errani-Tagger, eliminata al debutto in singolare dalla testa di serie n°32 Xinyu Wang, si è rivelata subito una coppia ben assortita al debutto nel doppio del Roland Garros, dove hanno battuto nettamente le statunitensi Kenin e Krueger, alle quali hanno concesso solamente cinque game, perdendo la battuta in una sola occasione. Per l’azzurra e l’austriaca al secondo turno ci sarà la coppia testa di serie n°7 composta da Demi Schuurs ed Ellen Perez.

Termina il torneo di Cinà

Fine dell’avventura parigina invece per Cinà, che dopo la bella vittoria in cinque set all’esordio su Reilly Opelka si è arreso in tre set a De Jong, bravo a reagire dopo un inizio di match molto favorevole all’azzurro. Roland Garros comunque molto positivo per Federico, che ricordiamo provenire dalle qualificazioni, il quale contro l’olandese ha però evidenziato ancora qualche inevitabile limite, dovuto un po’ all’età, quando chiamato a chiudere il punto. Le quattro vittorie hanno comunque permesso al classe 2007 di compiere un balzo momentaneo in classifica di 59 posizioni stabilendosi al n°179.