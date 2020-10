Roland Garros, Iga Swiatek trionfa a 19 anni

Iga Swiatek nuova rivelazione del tennis mondiale. La 19enne polacca ha vinto il Roland Garros battendo in finale la 21enne statunitense Sofia Kenin, numero 6 del ranking Wta e quarta testa di serie, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un’ora e venti minuti di partita. E’ il primo torneo dello Slam in carriera.

La Swiatek, numero 53 al mondo, durante il suo percorso verso la finale aveva eliminato anche la nostra Martina Trevisan ai quarti di finale. La partita ha avuto poca storia, con la polacca che ha messo a segno un break immediato e non ha dato scampo all’americana.

OMNISPORT | 10-10-2020 18:17