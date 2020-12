Roland Garros, il re Nadal: "Nel 2011 e nel 2020 le vittorie più complicate"

Il re della terra rossa Rafa Nadal, ai microfoni di RTVE, ha parlato del Roland Garros, il torneo che ha vinto per ben 13 volte: “Il mio primo titolo in Francia non credo sia stato il più complicato o il più sorprendente, ero già favorito visto che avevo vinto i tornei precedenti su terra e da giovane avevo la forza ed ero molto audace, diciamo che avevo energie da vendere”.

Nessun dubbio su quale siano state le vittorie più complicate: “Il Roland Garros più difficile? Direi il 2011 perché è stato un anno molto difficile per me e poi aggiungo il 2020, quello di quest’anno. Sono arrivato a Parigi con condizioni molto complicate e questa è stata una vittoria inaspettata per me. Faceva freddo ed ho sofferto molto, anche il mio corpo soffriva e le palline non erano adatte a me, sentivo che i miei colpi erano meno efficaci del solito. Pian piano sono migliorato nel torneo e sono arrivato al meglio in finale, li mi sentivo imbattibile e sono sceso con la convinzione di aver recuperato il mio massimo livello”.

OMNISPORT | 19-12-2020 15:36