Roland Garros, match sospeso per festeggiare la Champions del PSG. L'ammissione di Kouame e la disdetta di Laila

Il pubblico di Parigi ne combina un'altra: la sfida tra Auger-Aliassime e Nakashima interrotta per le celebrazioni. Lady Sinner costretta a rinunciare al tour allo Chatrier.

A Parigi ne hanno combinata un’altra. Non bastavano le polemiche sul caldo, sui “favoritismi” ai tennisti francesi e sulla clamorosa decisione di far giocare il numero 1 al mondo, Jannik Sinner, alle 12 sotto il picco del sole: si è visto anche un match sospeso per…festeggiare la vittoria della Champions League da parte del Paris Saint-Germain, trionfatore ai rigori sull’Arsenal. Un successo valso ad addolcire la sconfitta e l’eliminazione dell’ultimo “enfant du pays” ancora in gara, Moise Kouame, che dopo aver perso contro il cileno Alejandro Tabilo ha trovato conforto nel successo dei suoi beniamini. Intanto tour parigino cancellato per Laila Hasanovic: la prenotazione per il prossimo fine settimana è stata per ovvie ragioni annullata.

Auger-Aliassime e Nakashina, match interrotto per colpa…del PSG

Dopo la pioggia, il caldo e i malori di giocatori o spettatori, alla voce “cause di sospensione del match” bisognerebbe aggiungere: festeggiamenti per la vittoria della squadra della città del torneo. Davvero fuori dal comune quanto accaduto al Philippe Chatrier, campo centrale dello Slam parigino, durante la sfida tra Felix Auger-Aliassime e Brandon Nakashima. Mentre la partita era in corso, il PSG ha vinto ai rigori la finale di Champions ai danni dell’Arsenal e sugli scatenati si è scatenato il tripudio degli “appassionati di tennis” parigini. Impossibile andare avanti con quel frastuono. Partita sospesa per diversi minuti. Il tempo di giore per un po’, prima di ricomporsi.

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La consolazione di Kouame: “Almeno il Paris Saint-Germain ha vinto”

Anche Moise Kouame ha esultato per la vittoria del PSG, lo ha fatto addirittura dopo aver perso in quattro set contro Alejandro Tabilo. Il ragazzo-prodigio del tennis transalpino ha chiuso la sua esaltante avventura nel torneo di casa al terzo turno, per giunta dopo aver vinto il primo set contro il cileno. Poi, però, è arrivata la rimonta di Tabilo, che ha chiuso i conti al quarto set. Kouame dispiaciuto? Solo a metà. “In tutta onestà, la vittoria del PSG ha attenuato la delusione per la mia sconfitta del 50%. Non sarei riuscito a immaginare di andare a letto pensando: ‘Ho perso io e ha perso il PSG’. Almeno una vittoria è arrivata. C’è una parte di me che è ancora quella di un bambino felice perché la sua squadra ha vinto”.

Laila Hasanovic si prepara per Parigi: anzi no, prenotazione cancellata

La prevista passerella parigina di Laila Hasanovic, nel frattempo, è stata cancellata. Chi poteva immaginare che l’avventura di Jannik si sarebbe conclusa già al secondo turno? La modella danese aveva grandi progetti, confidati all’hairstylist Andrea Borrelli che ha pubblicato un video con lei. Nella clip diffusa sui social si sente Laila parlare addirittura in italiano: “Come si dice se voglio dire: ‘andiamo a cena?’ È così difficile l’italiano“. Quindi l’elenco dei prossimi impegni: “Andrò a Cannes, quindi alla Fashion Week di Copenaghen, infine a Parigi per il Roland Garros”. Nel frattempo, però, è arrivata l’eliminazione di Sinner. E con essa, sono sfumati i progetti di Laila.