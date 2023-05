Roland Garros: Musetti vince contro Ymer

Al debutto l’italiano conquista i tre set 7-5 6-2 6-4. Prossimo avversario Otte o Shevchenko

28-05-2023 20:00

Debutto positivo per Lorenzo Musetti al Roland Garros. Contro lo svedese Mikael Ymer (n. 53 al mondo) ha vinto con il punteggio di 7-5 6-2 6-4 in 2h37’. Musetti è apparso sempre padrone della situazione. Ha vinto il 79% dei punti quando ha servito la prima e ha chiuso con 35 vincenti (38 per lo svedese, che però ha commesso molti più errori). Al secondo turno lo attende il tedesco Oscar Otte o il russo Alexander Shevchenko (n.87 al mondo).