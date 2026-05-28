Roland Garros, l’ultima accusa è di sessismo: la protesta della WTA. Serena Williams, il ritorno in campo diventa realtà

L’ultima polemica che travolge lo slam francese riguarda la decisione di non mettere in programma partite femminili nel turno serale. Serena ritorna, sarà in campo al Queen’s

L’ultima polemica di un Roland Garros che mai come nell’edizione 2026 appare tormentato da polemiche e proteste. Se l’inizio dell’evento è stato caratterizzato dal “boicottaggio lieve” dei giocatori, seguito poi dalle polemiche legate al caldo che sta imperversando sulla capitale francese, ora a far discutere è il programma delle partite femminili con la presa di posizione della WTA.

La protesta della WTA

Prize money, caldo e ora la protesta della WTA. Sembra non esserci pace al Roland Garros con polemiche continue che riguardano vari aspetti del torneo francese. L’ultima arriva dall’organizzazione che cura il circuito di tennis femminile. L’indiscrezione arriva da The Athletic che rivela che la presidente della WTA, Valerie Camillo, ha chiesto un incontro con gli organizzatori dello slam e in particolare con Amelie Mauresmo per lamentarsi della mancanza di partite femminili nella finestra serale. I numeri sembrano dare ragione alle proteste visto che nel corso degli ultimi due anni, il Roland Garros non ha programmato nessuna partita femminile nella sessione notturna e se si allarga lo sguardo alle ultime 4 edizioni, delle 50 partite giocate in quella fascia oraria da parte delle donne sono soltanto 4.

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L’incontro con Mauresmo

La richiesta della WTA arriva dopo anni in cui anche le tenniste hanno sollevato questo tipo di problema, visto che anche le migliori del mondo sono state spesso collocate in orario dove la presenza di pubblico, soprattutto nei primi turni del torneo, è molto bassa. L’incontro avrebbe avuto esito positivo con The Athletic che pubblica una breve dichiarazioni della WTA: “Camillo e Mauresmo si sono incontrate e hanno avuto una conversazione aperta e produttiva. Durante l’incontro Valerie ha sollevato il problema relativo al calendario delle partite femminile nel turno serale che sono letteralmente sparite nelle ultime due edizioni”. In passato anche la numero 1 del mondo Aryna Sabalenka si era lamentata di questo trattamento ricevuto dalle tenniste.

Serena Williams prepara il ritorno

La prima indiscrezione è arrivata qualche mese fa, la voce di un possibile ritorno in campo di Serena Williams. L’ex numero 1 del mondo ha infatti deciso di tornare a iscriversi nei registri dell’ITIA, l’ente che regola i controlli antidoping nel mondo del tennis e senza la quale non si possono giocare incontri del circuito professionistico. Ora le ultime rivelazioni sostengono che il ritorno in campo della leggendaria atleta statunitense potrebbe avvenire sull’erba del Queen’s con Serena che giocherebbe sia in singolare che in doppio con la giovane canadese M’Boko. Una possibilità che anche la WTA accoglierebbe con favore il suo ritorno con Serena che riaccenderebbe le luci anche sul circuito femminile che negli ultimi anni è rimasto un po’ schiacciato anche per via della mancanza di atlete di grande personalità, fuori e dentro al campo.