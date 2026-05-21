Roland Garros, il tabellone: Sinner trova Darderi ed evita Djokovic e Jodar, che trovano Zverev. Paolini sfortunata

Sorteggiati i tabelloni singolari del Roland Garros, con Sinner che potrebbe affrontare Darderi (o Berrettini) in un affascinante derby agli ottavi, mentre in finale si prospetta una sfida con Djokovic o Zverev. Paolini sfortunatissima

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Sorteggio del Roland Garros tutto sommato “fortunato” per Jannik Sinner, che evita Novak Djokovic (finito nel lato di tabellone di Alexander Zverev) e l’incognita Rafael Jodar, mentre agli ottavi potrebbe essere protagonista di un affascinante derby azzurro contro Luciano Darderi, tra gli italiani più attesi visti i recenti risultati, oppure Matteo Berrettini. Non sorride invece Jasmine Paolini, chiamata a una scalata quasi impossibile per fare strada nel torneo.

Il tabellone di Sinner

Il percorso verso il completamento del Career Grand Slam per Sinner inizierà, come l’anno scorso, contro un giocatore francese, la wild card Clement Tabur, n°165 ATP. In caso di vittoria al secondo turno invece affronterà il vincente della sfida tra Jacob Fernley e Juan Manuel Cerundolo, mentre gli avversari più probabili per il terzo eventualmente sarebbero un altro francese, Corentin Moutet, o una delle rivelazioni di questo inizio di stagione, Martin Landaluce.

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Agli ottavi invece potrebbe verificarsi un interessantissimo derby azzurro contro Darderi, ma eventualmente anche contro Berrettini (una delle mine vaganti di questa edizione). L’alternativa più probabile a una sfida tutta italiana sarebbe un altro ostico transalpino come Arthur Rinderknech. Successivamente potrebbe esserci una replica del quarto della passata stagione contro Alexander Bublik, o in alternativa l’undicesimo confronto con Ben Shelton.

Gli avversari più quotati per una possibile semifinale sarebbero invece Felix Auger Aliassime e Daniil Medvedev, ma perché no, anche il nostro Flavio Cobolli e Francisco Cerundolo, oltre all’ammazza grandi Learner Tien. In finale invece ci si aspetta una possibile sfida con Djokovic o in alternativa Zverev, ma non va sottovalutato nemmeno il giovane Jodar, che in questi primi mesi del 2026 ha sorpreso tutti.

Il possibile percorso di Sinner

1° turno: Clement Tabur

2° turno: Jakub Fearnley/Juan Manuel Cerundolo

3° turno: Martin Landaluce/Corentin Moutet

Ottavi di finale: Luciano Darderi/Arthur Rinderknech/Matteo Berrettini

Quarti di finale: Ben Shelton/Alexander Bublik

Semifinale: Felix Auger Aliassime/Daniil Medvedev/Flavio Cobolli/Francisco Cerundolo

Finale: Novak Djokovic/Alexander Zverev/Rafael Jodar

Il tabellone di Paolini

Sorteggio da incubo per Paolini, che dopo i risultati deludenti di questa prima parte di stagione al Roland Garros andava a caccia di riscatto per rialzare la sua annata. Impresa però che sulla carta appare tutt’altro che semplice dopo il sorteggio del tabellone singolare femminile. Jasmine infatti dovrà affrontare un percorso fin da subito in salita, dovendo affrontare all’esordio la n°45 WTA Dayana Yastremska, giocatrice ostica e reduce dal trionfo al WTA 125 di Parma, ma che l’azzurra ha battuto in ben sei occasioni su sette precedenti (anche se l’ultimo risale al 2023).

In caso di vittoria Paolini sfiderà poi la vincente della sfida tra Solana Sierra ed Emma Raducanu, giocatrice totalmente imprevedibile in questa fase della sua carriera. Le cose si complicherebbero parecchio a partire dal terzo turno, dove con ogni probabilità si ritroverebbe contrapposta a Sorana Cirstea, mentre agli ottavi Jasmine dovrebbe superare uno scoglio praticamente insormontabile, ovvero la n°2 WTA Elena Rybakina. Compiuto l’eventuale miracolo Paolini poi dovrebbe battere la regina decaduta della terra rossa Iga Swiatek in semifinale e una tra Coco Gauff e Aryna Sabalenka nell’atto conclusivo.

Gli altri azzurri

Sorteggio non facile per Berrettini, che in caso di vittoria all’esordio contro Marton Fucsovics dovrà vedersela con Rinderknech per guadarsi la possibilità di affrontare l’azzurro più in forma dopo Sinner, ovvero Darderi, che invece dovrà superare nell’ordine Sebastian Ofner, uno tra Ethan Quinn e Francisco Comesana e, appunto, uno tra Matteo e Arthur per arrivare a sfida Sinner.

Cobolli invece dovrà superare all’esordio un qualificato e successivamente uno tra Wu Yibing e Marcos Giron, per poi affrontare con ogni probabilità Tien e successivamente uno tra Cerundolo e Medvedev per approdare ai quarti contro o Auger-Aliassime o Vacherot.

Esordio sfortunato per Matteo Arnaldi, estratto contro l’ostico Tallon Griekspoor (testa di serie n°29). Meglio è andata a Lorenzo Sonego, contrapposto a un giocatore proveniente dalle qualificazioni così come Elisabetta Cocciaretto. Sorride anche Mattia Bellucci, che dovrà affrontare una sfida non impossibile contro il giocatore di casa Quentin Halys.