Dominic Thiem è il primo semifinalista del Roland Garros maschile.

Il tennista austriaco, testa di serie numero 7, ha liquidato nei quarti il tedesco Alexander Zverev, numero 2 del seeding, con il punteggio di 6-4 6-2 6-1.

Un'ora e 50 minuti di gioco in tutta tranquillità per Thiem, che in semifinale affronterà il vincitore della sfida tra Djokovic e il nostro Cecchinato.

SPORTAL.IT | 05-06-2018 16:30