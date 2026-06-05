Roland Garros, Vavassori e Bolelli sfortunati: Simone si sloga la caviglia, Andrea ci prova ma cede uno contro due

Il sogno di conquistare il primo slam di Andrea Vavassori in coppia con Simone Bolelli si è infranto in semifinale contro Marcel Granolles e Manuel Zeballos, che hanno sfruttato un infortunio alla caviglia rimediato dall’emiliano nel corso del primo set. Esito sfortunato per la coppia azzurra e che conferma come, al netto degli incredibili traguardi raggiunti dal nostro movimento, questa sia stata un’edizione un po’ maledetta per i tennisti italiani.
- Valvassori e Bolelli cedono a Granolles e Zeballos
- Bolelli si sloga la caviglia, Vavassori costretto a giocare due contro uno
- Quanta sfortuna per gli azzurri al Roland Garros
Valvassori e Bolelli cedono a Granolles e Zeballos
Niente doppietta per Andrea dopo il titolo conquista nel doppio misto in coppia con Sara Errani. Vavassori e Bolelli infatti non sono riusciti a ripetere quanto fatto nella finale degli Internazionali d’Italia, subendo la vendetta dei campioni in carica Granollers e Zeballos, che grazie alla vittoria per 7-6 6-4 avranno la chance di difendere contro Harri Haliovaara e Henry Patten il titolo vinto del Roland Garros vinto l’anno scorso.
Bolelli si sloga la caviglia, Vavassori costretto a giocare due contro uno
Purtroppo per gli azzurri però il match è stato fortemente condizionato da uno sfortunatissimo infortunio rimediato da Simone durante il sesto game del primo set. Dopo un salto all’indietro Bolelli è infatti atterrato malamente sulla propria caviglia destra slogandola. Un’infortunio che nemmeno l’intervento del fisioterapista è riuscito a sistemare e che ha impedito all’azzurro di muoversi, obbligandolo a stare praticamente per tutto il resto dell’incontro fermo e incollato a rete, mentre Vavassori ha provato a sopperire ai problemi del proprio compagno correndo per due e ritrovandosi quasi da solo ad affrontare i rivali, permettendo alla coppia azzurra di rimanere in partita fino all’ultimo.
Quanta sfortuna per gli azzurri al Roland Garros
Al netto degli ennesimi incredibili risultati ottenuti a Parigi, la caviglia slogata di Bolelli ha confermato come questa edizione del Roland Garros sia stata però anche un po’ maledetta per i tennisti azzurri. Quello di Simone è stato infatti l’ennesimo infortunio o malore rimediato da giocatori italiani a partire dai crampi e dal colpo di caldo subito da Jannik Sinner al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo, dal problema alla caviglia che ha condizionato Jasmine Paolini e da quello all’anca che ha obbligato Matteo Berrettini a ritirarsi durante il quarto di finale contro Arnaldi.