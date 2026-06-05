Roland Garros, Vavassori e Bolelli sfortunati: Simone si sloga la caviglia, Andrea ci prova ma cede uno contro due

Niente doppietta al Roland Garros per Vavassori, frenato nel doppio maschile da uno sfortunatissimo infortunio rimediato dal suo compagno Bolelli

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Il sogno di conquistare il primo slam di Andrea Vavassori in coppia con Simone Bolelli si è infranto in semifinale contro Marcel Granolles e Manuel Zeballos, che hanno sfruttato un infortunio alla caviglia rimediato dall’emiliano nel corso del primo set. Esito sfortunato per la coppia azzurra e che conferma come, al netto degli incredibili traguardi raggiunti dal nostro movimento, questa sia stata un’edizione un po’ maledetta per i tennisti italiani.

Valvassori e Bolelli cedono a Granolles e Zeballos

Niente doppietta per Andrea dopo il titolo conquista nel doppio misto in coppia con Sara Errani. Vavassori e Bolelli infatti non sono riusciti a ripetere quanto fatto nella finale degli Internazionali d’Italia, subendo la vendetta dei campioni in carica Granollers e Zeballos, che grazie alla vittoria per 7-6 6-4 avranno la chance di difendere contro Harri Haliovaara e Henry Patten il titolo vinto del Roland Garros vinto l’anno scorso.

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Bolelli si sloga la caviglia, Vavassori costretto a giocare due contro uno

Purtroppo per gli azzurri però il match è stato fortemente condizionato da uno sfortunatissimo infortunio rimediato da Simone durante il sesto game del primo set. Dopo un salto all’indietro Bolelli è infatti atterrato malamente sulla propria caviglia destra slogandola. Un’infortunio che nemmeno l’intervento del fisioterapista è riuscito a sistemare e che ha impedito all’azzurro di muoversi, obbligandolo a stare praticamente per tutto il resto dell’incontro fermo e incollato a rete, mentre Vavassori ha provato a sopperire ai problemi del proprio compagno correndo per due e ritrovandosi quasi da solo ad affrontare i rivali, permettendo alla coppia azzurra di rimanere in partita fino all’ultimo.

Quanta sfortuna per gli azzurri al Roland Garros

Al netto degli ennesimi incredibili risultati ottenuti a Parigi, la caviglia slogata di Bolelli ha confermato come questa edizione del Roland Garros sia stata però anche un po’ maledetta per i tennisti azzurri. Quello di Simone è stato infatti l’ennesimo infortunio o malore rimediato da giocatori italiani a partire dai crampi e dal colpo di caldo subito da Jannik Sinner al secondo turno contro Juan Manuel Cerundolo, dal problema alla caviglia che ha condizionato Jasmine Paolini e da quello all’anca che ha obbligato Matteo Berrettini a ritirarsi durante il quarto di finale contro Arnaldi.