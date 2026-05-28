Roland Garros, Vavassori non sente la fatica: due vittorie nel giro di 3 ore! Darderi al quinto con Comesana

Andrea Vavassori non sa cosa sia la fatica: gioca (e vince) due partite a distanza di tre ore, incurante del caldo rovente parigino. Darderi trascina Comesana al quinto

Giornalista (pubblicista) sportivo a tutto campo, è il tuttologo di Virgilio Sport. Provate a chiedergli di boxe, di scherma, di volley o di curling: ve ne farà innamorare

C’è un highlander tra gli italiani di stanza a Parigi: Andrea Vavassori a giocare sotto al solleone evidentemente c’è abituato, pensando al fatto che nella giornata rovente che ha finito per tirare un brutto scherzo a Jannik Sinner ha dimostrato che si può vincere (volendo) anche due partite giocate a strettissimo giro di posta. Proprio quello che è successo in un pomeriggio nel quale Wave ha surfato l’onda prima nel doppio misto con Sara Errani, poi nel doppio maschile con Simone Bolelli. Due faticacce sotto al sole, due vittorie e tanti sorrisi.

Errani e Vavassori, l’operazione riconquista parte bene

Da campioni in carica del torneo parigino, Errani e Vavassori sanno di avere una responsabilità in più per provare a fare strada sulla terra rossa di Francia.Il debutto contro Ellen Perez (Australia) e Francisco Cabral (Portogallo) ha rispettato in pieno le attese: doppio 6-2 e turno superato agevolmente, con Vavassori che sapendo che avrebbe poi giocato con Bolelli ha finito anche per preservare energie preziose in vista del secondo round di giornata.

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Sotto un sole che non ha fatto prigionieri (i temuti 30 gradi e oltre non si sono certo nascosti dietro a una previsione… sbagliata), la coppia azzurra ha dettato legge sin dai primi scambi, ottenendo un break in avvio di partita e poi gestendo senza grosse difficoltà i momenti chiavi del match.

Con un computo finale di 23 vincenti e 5 gratuiti, Sarita e Wave hanno semplicemente fatto vedere di che pasta sono fatti: al secondo turno aumenterà un po’ il grado di difficoltà, con l’avversario che uscirà dal confronto tra la coppia Fanny Stollar (Ungheria) e Christian Harrison (USA) opposta a quella composta da Orlando Luiz (Brasile) e Hao-Ching Chan (Taiwan).

Bolelli non tradisce e Wave fa due volte festa: debutto ok

Risultato abbastanza similare per Vavassori anche nel match del torneo maschile di doppio, dove in coppia con Simone Bolelli ha sconfitto 6-2 6-4 il tandem che vedeva impegnati l’australiano Duckworth e l’argentino Trungelliti. Match anche questo sostanzialmente a senso unico, con gli italiani avanti di un break nel terzo gioco (e vicini al bis nel quinto) e poi nuovamente passati all’incasso nel settimo, in totale controllo fino alla fine.

Nel secondo è il settimo gioco quello che dirime la questione: alla prima palla break arriva il punto che consegna di fatto alla coppia azzurra la vittoria, perché poi al servizio si assiste a un monologo che rende tutto molto bello e semplice.

Per Vavassori, una giornata (appunto) da vero highlander, sperando che i doppi impegni quotidiani finiscano qui (agli organizzatori il compito di gestire i programmi di giornata…). Al turno successivo andrà in scena un match ammirato di recente a Roma, contro l’indiano Bhambri e il neozelandese Venus, battuti al Foro Italico in rimonta. Anche Mattia Bellucci ha superato il primo turno, in coppia con Maroszan: ora la sfida proibitiva a Heliovaara e Patten.

Darderi al quinto con Comesana: una battaglia da vincere

Nella serata parigina, in campo ancora Luciano Darderi, che contro Francisco Comesana ha dovuto rimontare due volte sotto di un set (6-7 6-4 4-6 6-2) e adesso si prova a giocare il passaggio del turno al quinto set. Questo spicchio di tabellone era quello dove c’era anche Sinner, il che offre una ghiotta opportunità un po’ a tutti coloro che se lo ritroveranno davanti.