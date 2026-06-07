Roland Garros, Zverev spera nell’effetto “valanga”. Wilander avverte Sinner e Alcaraz: “Se vince la finale, sono problemi”

Il tedesco vuole conquistare il primo titolo slam della sua carriera, una barriera anche mentale per Sascha e che potrebbe liberarlo anche nei prossimi Major. Ma c’è Cobolli di mezzo

Chi ha più da guadagnare e più da perdere nella finale del Roland Garros? Alexander Zverev e Flavio Cobolli scendono oggi in campo a Parigi con lo stesso obiettivo: quello di mettere in bacheca il primo titolo slam della loro carriera. I favori del pronostico alla vigilia della finale sono tutti dalla parte del tedesco ma il romano è pronto a giocarsi tutte le sue chance. Alla vigilia del match arriva anche l’avvertimento di Mats Wilander a Sinner e Alcaraz.

Zverev: ora o mai più

Il titolo di miglior giocatore a non aver vinto uno slam è qualcosa che ogni tennista preferirebbe evitare. E Alexander Zverev in questo momento si ritrova, suo malgrado, questa etichetta appiccicata addosso. Il tedesco ha già avuto l’opportunità di centrare la sua prima vittoria in un Major, quella linea di demarcazione che separa una carriera ottima da una eccezionale. Ma nelle tre precedenti occasioni sono arrivate altrettante sconfitte: la prima nel 2020 agli US Open quando si è dovuto arrendere all’austriaco Dominic Thiem in una maratona di cinque set, la seconda proprio a Parigi nel 2024 quando ha perso al quinto set contro Alcaraz e la terza agli Australian Open 2025 contro Sinner (stavolta in tre set). La sensazione è che nella finale di Parigi sia lui quello che ha più da perdere, le possibilità di un torneo di fatto senza Alcaraz e Sinner non saranno moltissime.

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Cobolli a caccia di un sogno

Zverev ha da poco compiuto 29 anni, ha ancora tanta carriera davanti ma ancora di più ne ha Flavio Cobolli. Il romano ha festeggiato i suoi 24 anni lo scorso 6 maggio e la sua carriera è definitivamente decollata soltanto nelle ultime due stagioni. La sensazione è che per l’azzurro siamo solo all’inizio e che la sua traiettoria di crescita sia in salita. A Parigi ha mostrato un grande livello di tennis conquistandosi il titolo di sorpresa di questa edizione del Roland Garros. La tensione prima della finale sarà alle stelle ma tra i due, Flavio è sicuramente quello che ha meno da perdere in questa finale e potrebbe puntare su un mix di entusiasmo e di incoscienza per firmare l’ennesima sorpresa di queste ultime due settimane.

L’avvertimento di Wilander a Sinner e Alcaraz

A mettere in risalto un altro fattore è però l’ex tennista (ora commentatore di Eurosport) Mats Wilander. Una vittoria di Zverev gli permetterebbe di sbloccarsi anche dal punto di vista mentale e di diventare una vera e propria minaccia a Sinner e Alcaraz in occasione dei prossimi slam: “Devono fare attenzione a quello che succede. Sascha è talmente forte e solido che se dovesse riuscire a integrare alcuni cambiamenti nel suo gioco potrebbe diventare molto difficile da battere. In caso di vittoria potremmo davvero cominciare a parlare di Big 3 e non mi sorprenderebbe se dopo il Roland Garros fosse capace di vincere altri cinque o sei titoli slam”.