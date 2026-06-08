Al Roland Garros tra Zverev e Cobolli vince Panatta: Bertolucci, che stoccata a Roma e agli Internazionali

L'omaggio di Parigi al trionfatore del 1976 stride col tributo "minimal" che gli aveva riservato il Foro Italico: e l'amico Paolo si scatena su X con una mega frecciata.

Se mai ci fosse modo di traslare il glossario del calcio in una nicchia di esperti, lui ne farebbe parte. Non si perde una svista arbitrale né gli umori social del mondo delle curve

Ma quanto è stata bella la cerimonia di premiazione del Roland Garros? Dopo la splendida finale tra Sascha Zverev e Flavio Cobolli, risoltasi al quinto set dopo un’epica battaglia, spazio alla kermesse che ha celebrato vincitore e vinto. Ma tra il tedesco che ha coronato finalmente il sogno di portare a casa il primo titolo Slam della sua carriera e il romano che avrà senz’altro l’occasione di riprovarci in futuro, la parte del leone l’ha fatta Adriano Panatta. I francesi hanno fatto le cose in grande, gli hanno allestito un omaggio con tutti gli onori a 50 anni di distanza dall’epico trionfo del 1976.

Roland Garros, struggente omaggio ad Adriano Panatta

Dopo la standing ovation del pubblico dello Chatrier, dal maxischermo è partito un video celebrativo di fronte al quale anche un fuoriclasse giramondo come Panatta ha faticato a trattenere l’emozione. Poi la consegna dei trofei al secondo classificato, Cobolli, e al vincitore, Zverev. Un tributo in piena regola, scandito dagli applausi degli spettatori parigini. Che, come quelli di Roma, ad Adriano vogliono ancora bene. Ne apprezzavano lo stile elegante, da giocatore. Oggi andrebbero matti per i suoi commenti schietti e disincantati, per le sue valutazioni graffianti ma sempre competenti.

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A Roma Sinner e Ruud di spalle a Panatta e a Mattarella

A proposito dell’eccezionale omaggio riservato dal Roland Garros a Panatta, c’è chi ha colto delle significative differenze con l’analogo scenario che aveva fatto da cornice al “tributo” romano nei suoi confronti. Poche settimane prima Panatta aveva consegnato a Sinner la coppa degli Internazionali d’Italia, dopo il successo in finale su Ruud. Pure per il trionfo al Foro Italico ricorreva il cinquantennale, in quell’occasione però la presenza del grande Adriano era stata più fugace. Niente video celebrativo, nessuna parola, il ruolo di Panatta era stato semplicemente quello di offrire le coppe tra le mani di Sinner e a Ruud. Che, per giunta, davano le spalle a lui e al presidente Mattarella nel corso di tutta la cerimonia.

Parigi-Roma, Bertolucci trova le differenze e lancia frecciate

Un contrasto stridente che non è sfuggito a tantissimi appassionati. Non è sfuggito soprattutto a Paolo Bertolucci, grande amico di Adriano Panatta (a dispetto delle baruffe e delle divertenti stoccate che i due si scambiano in ogni occasione), che su X ha postato un messaggio piuttosto polemico nei confronti degli organizzatori della kermesse romana: “Spero ardentemente che a Roma chi di dovere abbia preso appunti sulla premiazione del RG. Magari anche quella di Madrid”. Diversi i commenti, quasi tutti di condivisione e di sostegno per le parole di Bertolucci, oltre che di affetto nei riguardi di Panatta.