Rolando Bianchi manda Zaza al Torino

"La rosa tutto sommato è competitiva. Belotti? Vedo lo spirito giusto in lui, è partito bene in ritiro, sa cosa vuole e lo raggiungerà. Zaza? Mi piace molto, è rapido e si completerebbe bene con Belotti. Può essere un acquisto molto importante per il Toro".

A dirlo, ai microfoni di Tmw, è stato Rolando Bianchi, ex attaccante granata attualmente senza contratto.

"L'Europa? Spero per i granata e per Mazzarri, a cui sono legato, che possano farcela" ha aggiunto il bergamasco

Calciomercato, le trattative di oggi LIVE

Calciomercato: il tabellone acquisti-cessioni

SPORTAL.IT | 18-07-2018 17:35