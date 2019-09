Rolando Maran gonfia il petto

Al termine della gara con il Napoli, Rolando Maran ha parlato in conferenza stampa: "Sapevamo che il Napoli ha tantissime soluzione, dovevamo essere bravi a fare una gara di corsa e di ordine per metterci poi un pizzico di sana follia per provarci. Nella prima parte abbiamo concesso una sola occasione da rete, non abbiamo subito la solita manovra del Napoli perchè probabilmente gli abbiamo tolto soluzioni. Siamo riusciti a non farli segnare e non era facile".

"Forse per una fase della gara ci siamo rintanati troppo dietro, anche in virtù delle scelte del Napoli che ha provato a pressare con le proprie torri. Essere riusciti a far gol a loro rischiando qualche volta, è venuta fuori una grandissima impresa con i ragazzi che ci hanno regalato un grande serata".

"Loro hanno avuto delle occasioni, ma molte sono nate da mischie o situazioni differenti rispetto a quelle che crea solitamente il Napoli. Sono convinto che la mia squadra sia stata brava a rallentarli" ha concluso il tecnico.



SPORTAL.IT | 25-09-2019 23:55