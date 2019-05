Rolando Maran non è ancora appagato

Quella tra Cagliari e Udinese in programma domenica sera sarà una delle poche partite dell’ultima giornata di Serie A in cui nessuna delle due squadre, già salve, avrà obiettivi da raggiungere.

In verità i rossoblù puntano a chiudere il campionato nella colonna di sinistra, ovvero al decimo posto, traguardo che varrebbe anche un’importante riconoscimento economico per il club da parte della Lega.

Rolando Maran, intervenuto ai microfoni di 'Sky Sport 24', ci crede: "Poter festeggiare domenica sera davanti ai nostri tifosi è un piacere enorme, ma vogliamo finire la stagione nel miglior modo possibile e il decimo posto sarebbe la ciliegina sulla torta. Se dovessimo centrare l'obiettivo sarebbe un altro motivo per festeggiare con i nostri tifosi”.

L'ex allenatore del Chievo sottolinea anche come la propria squadra fosse tranquilla da tempo, ben prima dell'arimetica certezza della permanenza in A: “La salvezza l’avevamo in tasca da tempo, ma l’abbiamo raggiunta matematicamente solo adesso per merito delle squadre che stanno dietro che si sono messe a correre".

SPORTAL.IT | 21-05-2019 20:22