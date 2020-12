Rolando Maran non si perde d'animo

Settima sconfitta su undici partite di campionato per il Genoa, che contro la Juventus china il capo nel finale, steso da due rigori trasformati da Cristiano Ronaldo.

I rossoblù restano al penultimo posto con 6 punti, ma Rolando Maran trae indicazioni positive dalla prestazione offerta dalla squadra: “La Juventus ha diversi campioni, ci hanno fatto correre molto, ma spiace per i ragazzi che hanno fatto una partita di sacrificio e non meritavano questo passivo” le parole del tecnico trentino a ‘Sky Sport’.

“Stiamo vivendo un momento particolare, tante volte ci manca lucidità, nel primo tempo abbiamo sprecato 4-5 ripartenze che in altri momenti avremmo tramutato in occasioni più pericolose, ma sono convinto che questa sia la strada per uscire dal tunnel. Dobbiamo avere questa fiducia dentro di noi”.

OMNISPORT | 13-12-2020 21:16