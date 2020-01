Rolando Maran vuole stupire la Juventus

La strada per evitare la terza sconfitta consecutiva è impervia, ma Rolando Maran non vuole vendere la pelle del suo Cagliari prima di averlo visto sul campo della Juventus.

I bianconeri non sono nel proprio miglior periodo, ma in stagione hanno concesso punti in casa solo al Sassuolo. Il resto lo fa l’emergenza in difesa per i sardi, privi di Ceppitelli e Pisacane.

Spazio al debuttante polacco Walukiewicz, classe 2000: "Abbiamo studiato qualcosa, ma non vogliamo snaturarci" ha detto il tecnico di Rovereto in conferenza stampa.

"Contro una squadra come la Juventus serve una partita fuori dal normale – ha aggiunto Maran – Con coraggio e autostima, siamo carichi e pronti a giocarci le nostre carte: nulla è impossibile nel calcio”.

SPORTAL.IT | 05-01-2020 18:49