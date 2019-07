Roll: "Sono più che gasato"

Michael Roll, guardia-ala classe 1987, proveniente dal Maccabi Tel Aviv, ha firmato un biennale con l’Olimpia Milano.

“Voglio dire ai tifosi dell’Olimpia che sono molto più che gasato di cogliere questa opportunità di giocare per un club tanto prestigioso – ha detto –. Vengo a Milano per dare tutto quello che posso per aiutarci a vincere. Non vedo l’ora di venire e lavorare con coach Messina, il suo staff e con tutti i ragazzi dello spogliatoio”.

Roll ha il passaporto tunisino e ha giocato con la Nazionale i Campionati Africani del 2015 finendo al terzo posto.

SPORTAL.IT | 25-07-2019 14:42