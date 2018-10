Roma, a gennaio il regalo Herrera

A gennaio la Roma potrebbe avere un importante rinforzo a centrocampo. Il patron della Roma Pallotta avrebbe dato il suo ok definitivo per provare, già durante la finestra di mercato invernale, di portare Herrera alla corte di Di Francesco (cercato anche dall'Inter).

Il messicano, già in estate, era stato accostato ai giallorossi. In scadenza di contratto con il Porto a giugno, Il costo dell'operazione potrebbe aggirarsi attorno ai 12/15 milioni. Da non escludere una cessione. Uno dei nomi in gioco sarebbe quello di Perotti.

SPORTAL.IT | 18-10-2018 09:30