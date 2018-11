Roma, a rischio Di Francesco e Monchi

La brutta sconfitta di Udine ha rimesso in discussione la posizione di Di Francesco. Il tecnico sarebbe nuovamente a rischio. Decisiva potrebbe essere la prossima partita con il Real Madrid, fondamentale per il futuro dei giallorossi in Champions League.

In caso di esonero del tecnico, attenzione anche a Monchi. Il ds potrebbe anche prendere la decisione di dimettersi. Dopo la sfida con il Real Madrid, la Roma è attesa da un'altra gara piuttosto complicata contro l'Inter dell'ex Spalletti.

SPORTAL.IT | 26-11-2018 08:50