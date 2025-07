Roma, per El Aynaoui è fatta ma i tifosi lo bocciano: resta dove sei

Intesa col Lens per l'acquisto del classe 2001, ma il popolo giallorosso si schiera: "Non venire, vogliamo Rios", il calciatore disattiva i commenti

La Roma ha scelto Neil El Aynaoui, ma i tifosi giallorossi gli preferiscono Rios e non nascondono il loro disappunto neppure sui social: spuntano critiche pungenti, pure ingenerose, e qualche insulto sotto al profilo Instagram del calciatore, costretto a disattivare i commenti.

El Aynaoui alla Roma, il rinforzo per Gasperini

Neil El Aynaoui è il rinforzo per il centrocampo della Roma. Il nazionale marocchino, classe 2001, arriva dal Lens per 23 milioni di euro più altri 2 milioni di bonus. Sarà lui a sostituire, numericamente e non solo, Paredes e Gourna-Douath. Ieri sera l’accelerata decisiva e lo scambio di documenti col club francese. Oggi El Aynaoui sosterrà le visite mediche nella capitale e firmerà un contratto fino al 2029.

Accontentato Gasperini, che a Massara ha chiesto almeno due colpi in mediana. Il primo è il 24enne nordafricano con passaporto francese (ma ha scelto di rappresentare il Marocco), elemento duttile, bravo in regia e capace di adattarsi nelle altre posizioni a centrocampo. Al Lens dal 2023, dopo una stagione di ambientamento, l’esplosione nell’ultima annata: 24 presenze in Ligue 1 e 8 gol realizzati, di cui 4 su rigore a dimostrazione di una sicura freddezza dagli ultimi metri.

Dotato di un’ottima struttura fisica (185 centimetri di altezza), El Aynaoui nasce regista, ma negli ultimi tempi si è trasformato in un mediano moderno, capace in fase di interdizione, pur mantenendo un’ottima visione di gioco. Un profilo decisamente all’altezza per il campionato italiano e per una Roma desiderosa di migliorarsi ancora.

El Aynaoui alla Roma, il disappunto dei tifosi giallorossi

La Roma si gode El Aynaoui, ma nell’ambiente giallorosso serpeggia una certa insoddisfazione. Tanti tifosi romanisti particolarmente attivi sui social hanno preso di mira il nuovo acquisto della Roma, attaccandolo ripetutamente su Instagram, costringendo il calciatore a disattivare i commenti decisamente ingenerosi.

Il tenore dei messaggi non lascia spazio ad altre interpretazioni: “Non venire alla Roma”, “Resta dove sei”, “A Roma non ti vogliamo”. Una presa di posizione assolutamente evitabile legata a doppio filo col recente passato. Ai tifosi giallorossi l’operazione El Aynaoui ricorda quella di Le Fée, flop clamoroso del precedente mercato estivo targato Ghisolfi: prelevato dal Rennes per 23 milioni di euro (la stessa cifra che i giallorossi pagheranno al Lens, bonus esclusi) e poi sviaggiato già lo scorso gennaio destinazione Sunderland. “Hai anche lo stesso numero di Le Fée”, gli ha ricordato qualcuno, come fosse una colpa da espiare.

Roma, arriva pure Rios?

Per molti tifosi giallorossi l’arrivo di El Aynaoui interromperebbe le trattative con Richard Rios, il preferito dei sostenitori capitolini. “Non venire a Roma, vogliamo Rios”, “Resta dove stai, l’unico giocatore è Rios”, “Rimani in Francia, vogliamo Rios”, si è letto, per alcuni giorni, sul profilo Instagram del centrocampista.

Tra l’altro, l’acquisto di El Aynaoui non escluderebbe quello di Rios: il colombiano è sempre nel mirino della Roma, prima scelta di Gasperini e Massara. Cambiano solo le condizioni: il Palmeiras, più del Lens, spara alto. La richiesta di 30 milioni di euro per il cartellino del colombiano è rimasta invariata. Rios ha chiesto espressamente di trasferirsi alla Roma, rinunciando al 10% del costo del cartellino in suo possesso.

A preoccupare la società capitolina e di riflesso i suoi tifosi è la concorrenza del Benfica: il presidente Rui Costa si è mosso in prima persona facendo tentennare il calciatore, ancora convinto che la Roma sia la destinazione giusta, ma altrettanto felice del corteggiamento dei lusitani.