Roma al tappeto, Dybala accusa e Gasperini replica. "Mancata la cattiveria". "Davanti non segnano". Tifosi contro il tecnico

Giallorossi ancora sconfitti in casa in Europa League, l'argentino parla di mancata cattiveria e di squadra "moscia" mentre l'allenatore mette sotto accusa tutto il reparto offensivo

Una serata amara per la Roma, che perde in casa contro il Viktoria Plzen, infilando la seconda sconfitta consecutiva in casa dopo il ko con il Lille. Giallorossi a quota 3, frutto della sola vittoria contro il Nizza: serve cambiare marcia.

Roma, l’accusa di Dybala

E lo sa bene Paulo Dybala, che ha messo a segno il gol numero 200 in carriera ma non è bastato a rimontare: si tratta della quarta sconfitta interna stagionale, se si contano anche quelle contro Torino e Inter in campionato. Un avvio difficile, in cui è soprattutto la fase offensiva a non incidere. “Oggi, al contrario della partita con l’Inter, abbiamo creato meno. Entriamo male, ci fanno due gol e poi diventa difficile. Oggi in Europa tutte le squadre sono difficili da affrontare. Se sottovaluti le partite succedono queste cose, poi si deve rimontare contro squadre che non si tirano indietro e corrono tantissimo. Se non siamo cattivi, non vinciamo mai”.

Roma, Dybala non usa giri di parole

Così Paulo Dybala ai microfoni di Sky Sport. “È mancata soprattutto cattiveria, siamo entrati mosci. Questa è la verità. È brutto dirlo, perché in settimana ci prepariamo, ci alleniamo, guardiamo video, ci diciamo le cose ma ultimamente non le stiamo facendo – ha aggiunto -. Non ci dobbiamo preoccupare, dobbiamo vedere gli errori. Abbiamo vinto partite difficili, in campionato siamo lì, dobbiamo guardare le cose positive e continuare a correre e lottare perché è l’unico modo per uscire da questo momento”, ha concluso Dybala.

Gasperini-Dybala, idee contrapposte

Un’analisi che non ha trovato affatto concorde il tecnico giallorosso Gasperini, che ai microfoni di Sky Sport ha dato la sua versione dei fatti: “Non sono d’accordo con questa versione – spiega il tecnico giallorosso – la squadra ha lottato fino alla fine ed ha cercato di pareggiare. Magari siamo stati mosci nelle conclusioni, quello sì: ma d’altronde qui c’è gente che non segna da tanto, bisogna farsi esame di coscienza e pensare a come mai avviene questo: è evidente che ci sono problemi, anche stasera abbiamo segnato solo su rigore pure attaccando a lungo. Sicuramente una sconfitta che ci deve fare riflettere”. Insomma, la tirata d’orecchi nei confronti degli attaccanti – Dybala compreso – è palese.

Roma, Gasperini individua il problema

“La fiducia viene dalle prestazioni e dai risultati, nel primo tempo c’erano tanti spazi per essere più incisivi, se non lo siamo stati dobbiamo riflettere. Le possibilità c’erano, non giocavamo contro una squadra chiusa: potevamo fare di più qualitativamente, per giocare meglio in attacco con più coralità ed entrare più dentro l’area e calciare da più vicino. Sono cose che dobbiamo fare per segnare, altrimenti creiamo ma non basta, troppo poco”. E qui c’è solo l’imbarazzo della scelta: perché Dovbyk è stato sonoramente fischiato da tutto l’Olimpico al momento della sostituzione, e Ferguson non sta certo facendo sfracelli. “Questi problemi dobbiamo risolverli con questi giocatori – chiosa Gasperini – bisogna tutti fare un assist in più, un tiro dentro, un gol in più. Anche se è chiaro che lo score di molti non è così alto, ma è quello che dobbiamo fare altrimenti tutte la prestazioni vengono giudicare negativamente. Invece ho visto delle prestazioni molto buone in diversi giocatori, e l’attacco ti fa vincere le partite, dobbiamo metterci la pezza. Se non segni questa sera, ti devi preoccupare e dare una mossa”.

Pisilli tra i migliori della Roma

Tra i migliori c’è stato sicuramente Pisilli, entrato nel secondo tempo al posto di Konè, al quale è stato annullato anche un gol per fuorigioco: “Ci è mancata concretezza sottoporta. Oggi nel secondo tempo abbiamo avuto diverse occasioni, tiri usciti di poco o situazioni in cui dovevamo fare un’ultima scelta più concreta. Lì davanti ci arriviamo, le occasioni le creiamo e quindi non è un discorso di gioco. Ci manca lucidità, questo può capitare, ci alleneremo su questo e piano piano, se continuiamo a creare, i gol arriveranno”.

I tifosi della Roma contro Gasperini

E i tifosi se la prendono spesso con il tecnico, come Janina: “L’unico fuoriclasse che ha, Dybala, lo sposta dal suo ruolo naturale. I giocatori non riescono a giocare perché ha completamente scombussolato il sistema. Oggi Gasperini ha perso anche il rispetto dei calciatori”. Anche La Voce dei Romanisti non ci sta: “Dovbyk è un palo della luce. Ferguson sicuramente sarà meglio dell’ucraino ma anche lui non è all’altezza. Il miracolo di Ranieri lo scorso anno è stato nascondere tutti i problemi che stanno uscendo definitivamente fuori quest’anno”. Mentre Mariella aggiunge: “La Roma ha un bisogno disperato di un attaccante“. E Daniele rincara la dose: “Gasperini ha detto in conferenza che il calcio italiano è messo male in Europa, si è visto stasera che anche tu sei messo male“. E Claudio conclude: “Quanta mestizia…. Il Gasp mi inizia quasi a fare pena. Li davanti un pianto”.