Edin Dzeko rischia di saltare la partita di venerdì sera contro la l'Inter. L'attaccante della Roma non si è allenato martedì perché influenzato: lo staff medico spera in ogni caso di rimetterlo in piedi in vista del match contro la capolista.

Sicuramente fuori causa Kluivert e Pastore: l'olandese ha riportato un edema al flessore della coscia sinistra, mentre il Flaco lavora a parte per l'edema tra bacino e anca.

SPORTAL.IT | 03-12-2019 15:54