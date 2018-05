La Roma è attivissima sul mercato. Ci sarebbe un altro ex Sassuolo nel mirino, ossia Vrsaljko, esterno in forza all'Atletico Madrid ma, in passato, giocatore neroverde (e molto apprezzato dal tecnico Di Francesco).

I colchoneros quotano Vrsaljko non meno di 25 milioni di euro. Il 26enne croato piace anche a tanti altri club. Da ricordare che la Roma è anche alla ricerca di un accordo, sempre con il Sassuolo, per Berardi, altro pupillo di Di Francesco.

SPORTAL.IT | 28-05-2018 09:10