Roma, ammissione Fonseca: "Non sappiamo quando riprenderemo"

"Non sappiamo dire quando torneremo in campo": questa l'ammissione di Paulo Fonseca, che in un'intervista concessa a 'Liga Portugal' inquadra la situazione di grande incertezza che si respira intorno alle possibilità che la serie A riprenda il proprio cammino dopo la sospensione per Coronavirus.

"Questa settimana è stata davvero molto complicata, e ora siamo tutti a casa – ha spiegato l'allenatore della Roma ai suoi connazionali -. Gli italiani hanno ormai capito che solo in questo modo si può pensare di arginare il virus. Rispettando le regole i numeri sul contagio miglioreranno".

Complicato fare previsioni sul prosieguo della stagione sportiva: "Già adesso lo stop è lungo, sulla ripresa dei lavori non abbiamo idea. Capire quando sarà possibile ricominciare gli allenamenti e i campionati è difficile. Noi abbiamo cercato di controllare le attività fisiche dei calciatori, dando loro attrezzature e programmi da sostenere a casa, oltre a una tabella alimentare. In questo senso la Roma sta lavorando benissimo".

SPORTAL.IT | 20-03-2020 22:09