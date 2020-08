Roma, anche Bruno Peres positivo al COVID-19: "Sono asintomatico"

Dopo i casi di Mirante e Carles Perez, si registra un nuovo caso di positiva al COVID-19 all’interno della Roma . Si tratta di Bruno Peres . Il calciatore brasiliano su Instagram ha annunciato proprio il suo stato. “Ciao a tutti, purtroppo sono risultato positivo al Covid-19 ma voglio far sapere a tutti che sto bene e che non ho sintomi. Ora rispetterò i giorni di isolamento ma non vedo l’ora di poter iniziare a lavorare con il resto della squadra in vista dell’inizio di stagione. Ci vediamo presto e sempre Forza Roma!”.

Adesso quindi classico protocollo di isolamento per Bruno Peres, che non potrà continuare con la preparazione in vista della prossima stagione. Potrà tornare ad allenarsi in gruppo solamente dopo i tamponi negativi.

Come lui anche Mirante e Carles Perez, sperando che i casi di positività alla Roma siano finiti qui.

OMNISPORT | 28-08-2020 15:05