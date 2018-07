Roma, assalto a sorpresa per una stella del Napoli

Il mercato degli attaccanti in Serie A deve ancora decollare. Nessun calibro si è ancora spostato, né dall’estero si sono registrati arrivi importanti, a parte la scommessa della Roma che ha puntato su Justin Kluivert, ma a smuovere la situazione c’ha pensato l’Inter, definendo dal Sassuolo l’acquisto di Matteo Politano, già punto di forza della nuova era della Nazionale targata Roberto Mancini. Le prossime a fare movimenti importanti allora potrebbero essere Juventus e Napoli, ma se i bianconeri potrebbero ancora aspettare in modo da capire quale sarà il futuro di Gonzalo Higuain, c’è curiosità attorno al mercato della squadra che sarà allenata da Carlo Ancelotti. Il tecnico emiliano pare infatti deciso a riportare in fascia Dries Mertens per puntare su un centravanti di maggior stazza, Milik o un big da acquistare (Benzema?), ma tanto Ancelotti quanto De Laurentiis rischiano di dover prestare molta attenzione all’interesse che la Roma sta manifestando proprio per Mertens. Il belga, protagonista al Mondiale, è sotto contratto con il Napoli fino al 2020. Al momento non si parla di rinnovo e l’unica certezza è che la clausola da 28 milioni, valida solo per l’estero, è scaduta il 15 giugno.

Chi volesse acquistare l’ex Psv Eindhoven, quindi, dovrà trattare direttamente con De Laurentiis, operazione mai semplice in particolare per una concorrente diretta come la Roma che sembra però voler fare sul serio complice il fatto che proprio dopo la cessione di Politano all’Inter il Sassuolo non pare volersi disfare anche dell’altra stella del proprio attacco, Domenico Berardi, primo obiettivo di Di Francesco. Se ne riparlerà dopo il Mondiale, ma il presidente del Napoli non sembra essere intenzionato a trattare per meno di 40 milioni, cifra ovviamente da rivedere verso l’alto in base alla strada che farà il Belgio in Russia, ma anche cifra che potrebbe essere contenuta attraverso l’inserimento di una contropartita tecnica come Stephan El Shaarawy, che non rientra più nei piani della Roma e che farebbe al caso di Ancelotti sul piano tattico.

SPORTAL.IT | 01-07-2018 21:35