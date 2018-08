Roma, asse incandescente con il Torino

Si fa incandescente l'asse di mercato Roma-Torino. I giallorossi puntano a cedere due giocatori ai granata per finanziare gli ultimi colpi di mercato che sta progettando Monchi. Secondo quanto riporta Tuttosport, la società piemontese è tornata forte sul centrocampista Maxime Gonalons, dopo il tentativo effettuato lo scorso giugno. Lo scoglio restano i 2 milioni che il giocatore percepisce a stagione, che potrebbero essere spalmati su quatto annualità. I capitolini inoltre chiedono 10 milioni di euro per il cartellino, il Torino non vuole andare oltre gli 8.

L'altro giocatore vicino al Toro è Juan Jesus, con cui c'è stata addirittura la chiamata diretta di Walter Mazzarri, che lo allenò all'Inter.

La Roma ha fretta di cedere per far spazio nel monte ingaggi e poter poi reinvestire il tesoretto per un ultimo grande colpo: il talento del Salisburgo Diadie Samassekou, seguito anche dal Milan.

SPORTAL.IT | 06-08-2018 10:20