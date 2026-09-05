Virgilio Sport
CALCIO SERIE A

Roma-Atalanta 2-1, pagelle: Hermoso e Soulé al 90' e al 93' ribaltano Sarri, non basta Ederson. Delirio all'Olimpico

La squadra giallorossa la ribalta nel finale, con uno-due clamoroso all'Olimpico: vanificato il vantaggio di Ederson, Gasperini a punteggio pieno dopo tre giornate

5 min di lettura

Pietro De Conciliis

Pietro De Conciliis

Giornalista

Giornalista pubblicista e speaker radiofonico, per Virgilio Sport si occupa di calcio con uno sguardo attento e competente sui campionati di Serie B e Serie C

La Roma conquista una vittoria incredibile all’Olimpico, ribaltando l’iniziale vantaggio dell’Atalanta e portandosi a punteggio pieno, in testa alla classifica in coabitazione con l’Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo interno con il Napoli. Hermoso e Soulé firmano il successo giallorosso in pieno recupero, vanificando il gol di Ederson in avvio di ripresa.

Tante partite in una, con la Roma che ha trovato i gol nella frazione in cui ha prodotto di meno. Primo tempo tutto di marca giallorossa, grazie all’aggressività e alle idee della squadra di Gasperini, capace di mettere spalle al muro l’Atalanta di Maurizio Sarri, in palese difficoltà. Poi, il calo fisico, complice il caldo e l’umidità che hanno investito in queste ore la Capitale, e l’1-0 degli ospiti, vicini più volte al raddoppio. Nel finale, quando le energie sembravano abbandonare i padroni di casa, i cambi e la forza di volontà hanno fatto ancora una volta la differenza: e alla fine, proprio quel Soulé a un passo dalla cessione in estate, decide il match e fa esplodere lo stadio Olimpico. Bene Krstovic ed Ederson nella Dea dove ha esordito anche Kessie. Bene Dybala , benino Malen ma anche Castro, che lo ha sostituito. Tre punti di platino per la Roma, beffa per i bergamaschi.

1 di 4

L'approccio della Roma: partenza sprint di Dybala e compagni

Quando attacca, la Roma fa paura. Atalanta in estrema difficoltà nella prima mezzora di gioco, complice il furore agonistico dei padroni di casa e il pressing ultra-offensivo della formazione di Gasperini, capace di recuperar palla e di aprirsi a ventaglio con i suoi attaccanti, supportati costantemente dalla fantasia di Rodrigo Mora e dalla gamba di Wesley, senza dimenticare l'ausilio dei braccetti difensivi. Mancini su tutti. N'Dicka, intanto, si occupa di Gianluca Scamacca, con le buone e con le cattive. E lo fa benissimo.

La Roma è una squadra che gioca a memoria e ha un'identità chiarissima. Quell'identità che l'undici di Maurizio Sarri sta ancora inseguendo, avendo appena iniziato un nuovo percorso, caratterizzato da molteplici cambiamenti. Ai giallorossi, invece, è mancato solo il gol: non un dato trascurabile in una partita di calcio. Merito anche a Carnesecchi (voto 7,5), autore di una lunga serie di interventi, che hanno salvato più volte la Dea. Ma non è una novità.

I migliori della Roma:

  • N'Dicka voto 7
  • Wesley voto 6,5

Effetto Sarri nell'intervallo: Ederson non perdona, Atalanta avanti a sorpresa

Dopo un primo tempo molto complicato, l'Atalanta di Maurizio Sarri esce dagli spogliatoi con uno spirito completamente diverso, centrando subito il bersaglio grosso: ad Ederson, infatti, basta un minuto e 20 secondi per trafiggere Svilar, che può soltanto sfiorare il siluro calciato dal centrocampista brasiliano, che porta avanti la Dea. Un cerchio che si chiude per l'ex Salernitana, in estate ad un passo dal Manchester United, club con il quale aveva già svolto le visite mediche in Inghilterra. E oggi, è inevitabilmente al centro del progetto tecnico di Sarri. Dinamismo e sagacia tattica al servizio dei compagni. Ederson: voto 7.

Malen in ombra: l'olandese stecca la terza in campionato

Male(n). L'approccio e l'attitudine, come di consueto, non sono in discussione, al pari dei compagni di squadra. L'olandese volante della Roma, però, è ormai accompagnato da aspettative sempre più alte e non facili da rispettare di settimana in settimana. Straripante contro Fiorentina e Lecce, oggi contenuto dalla retroguardia bergamasca, nonostante alcuni spunti interessanti nella prima frazione di gioco. Cala alla distanza.

Sulla stessa linea d'onda Rodrigo Mora, troppo timido nell'arco dei 90 minuti. Schierato ancora una volta nel ruolo di trequartista, alle spalle del tandem Malen-Dybala, viene spesso risucchiato dal

Roma, flop in attacco:

  • Malen voto 5,5
  • Rodrigo Mora voto 5

Hermoso e Soulé, uno-due Roma: Gasperini a punteggio pieno

Finale incandescente all'Olimpico, dove la Roma riesce a ribaltare proprio nel finale lo svantaggio accumulato in avvio di ripresa. Prima Hermoso, croce e delizia nel secondo tempo (parzialmente responsabile in occasione della rete di Ederson), poi Matias Soulé, che fornisce un assaggio delle sue straordinarie qualità, giocando solo col mancino e infilando Carnesecchi nell'unico spazio disponibile. È 2-1, con Gasperini che ha avuto ragione anche grazie alle sostituzioni operate nella seconda frazione. E ora, si gode la testa della classifica e i 9 punti conquistati in tre turni di campionato.

HERMOSO Voto 6,5

SOULÈ Voto 7

1 di 4

ULTIME GALLERY

ULTIME NOTIZIE

SPORTS IN TV
E IN STREAMING

GUIDA TV:
Eventi sportivi in diretta tv oggi

 SPORT TREND

Virgilio Sport
Contenuti speciali Contattaci Mappa del Sito Feed RSS Archivio