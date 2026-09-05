La Roma conquista una vittoria incredibile all’Olimpico, ribaltando l’iniziale vantaggio dell’Atalanta e portandosi a punteggio pieno, in testa alla classifica in coabitazione con l’Inter di Cristian Chivu, reduce dal successo interno con il Napoli. Hermoso e Soulé firmano il successo giallorosso in pieno recupero, vanificando il gol di Ederson in avvio di ripresa.
Tante partite in una, con la Roma che ha trovato i gol nella frazione in cui ha prodotto di meno. Primo tempo tutto di marca giallorossa, grazie all’aggressività e alle idee della squadra di Gasperini, capace di mettere spalle al muro l’Atalanta di Maurizio Sarri, in palese difficoltà. Poi, il calo fisico, complice il caldo e l’umidità che hanno investito in queste ore la Capitale, e l’1-0 degli ospiti, vicini più volte al raddoppio. Nel finale, quando le energie sembravano abbandonare i padroni di casa, i cambi e la forza di volontà hanno fatto ancora una volta la differenza: e alla fine, proprio quel Soulé a un passo dalla cessione in estate, decide il match e fa esplodere lo stadio Olimpico. Bene Krstovic ed Ederson nella Dea dove ha esordito anche Kessie. Bene Dybala , benino Malen ma anche Castro, che lo ha sostituito. Tre punti di platino per la Roma, beffa per i bergamaschi.