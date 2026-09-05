Quando attacca, la Roma fa paura. Atalanta in estrema difficoltà nella prima mezzora di gioco, complice il furore agonistico dei padroni di casa e il pressing ultra-offensivo della formazione di Gasperini, capace di recuperar palla e di aprirsi a ventaglio con i suoi attaccanti, supportati costantemente dalla fantasia di Rodrigo Mora e dalla gamba di Wesley, senza dimenticare l'ausilio dei braccetti difensivi. Mancini su tutti. N'Dicka, intanto, si occupa di Gianluca Scamacca, con le buone e con le cattive. E lo fa benissimo.

La Roma è una squadra che gioca a memoria e ha un'identità chiarissima. Quell'identità che l'undici di Maurizio Sarri sta ancora inseguendo, avendo appena iniziato un nuovo percorso, caratterizzato da molteplici cambiamenti. Ai giallorossi, invece, è mancato solo il gol: non un dato trascurabile in una partita di calcio. Merito anche a Carnesecchi (voto 7,5), autore di una lunga serie di interventi, che hanno salvato più volte la Dea. Ma non è una novità.

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